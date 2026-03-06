Política

Gobierno Petro anunció la estrategia para contrarrestar amenazas cibernéticas que amenacen las elecciones del 8 de marzo

Se instaló un puesto de mando unificado para atender las denuncias.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 9:04 p. m.
Gobierno Petro destapó el plan para contrarrestar los ataques cibernéticos en la jornada de elecciones del 8 de marzo.
Gobierno Petro destapó el plan para contrarrestar los ataques cibernéticos en la jornada de elecciones del 8 de marzo. Foto: Getty Images

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), dio a conocer que está desplegando medidas para afrontar eventuales ataques cibernéticos que amenacen las elecciones del 8 de marzo.

De acuerdo con esa cartera, por medio del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia ColCERT, se enfocará en contrarrestar esas alertas.

¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

“Este PMU se desarrolla en Bogotá en el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia de la Policía Nacional (C4), donde equipos técnicos del Gobierno Nacional realizan jornadas permanentes de monitoreo y coordinación para anticipar y responder a cualquier incidente que pueda afectar la infraestructura tecnológica electoral”, explicó por medio de un comunicado ese ministerio.

A su turno, Ángela Cortés, coordinadora del ColCERT del Ministerio TIC, indicó sobre las acciones del Gobierno: “Es un gran compromiso hacer parte de este equipo interdisciplinario que tiene la responsabilidad de identificar, prevenir y gestionar amenazas cibernéticas que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos electorales”.

Política

“Nuestra agenda legislativa parte de las necesidades reales”: Ximena Calderón, candidata a la Cámara de Representantes

Política

“Arriesgué mi vida, denunciando a Petro y su Gobierno corrupto. Ahora necesito su voto”: Vicky Dávila pide que no la dejen sola

Política

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Política

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Política

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

Política

Desde EE. UU., Gustavo Petro destapó por qué generó polémica la película del almirante Padilla: “Espero que la vean”

Mejor Colombia

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

Mejor Colombia

Calendario electoral Colombia 2026: fechas y plazos de consultas de partidos

Barranquilla

Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

Empresas

Jurados de votación: empresas y empleados deben conocer estas normas para evitar sanciones el próximo domingo

Además, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señaló que el objetivo primordial es detectar las amenazas digitales, “la gestión inmediata de incidentes y la protección de la infraestructura tecnológica de las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el proceso democrático”.

Los reportes serán cada hora y permitirán “confirmar la normalidad de los sistemas o reportar novedades detectadas en los escenarios evaluados. Como parte del despliegue técnico para estas elecciones, el ColCERT realiza monitoreo permanente sobre páginas web, aplicaciones, sistemas de información e infraestructura tecnológica de entidades del Estado, con el fin de identificar ataques, contener acciones maliciosas y alertar intentos de acceso no autorizado o extracción de información”.

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Finalmente, la entidad del Gobierno manifestó en la comunicación: “Adicionalmente, el PMU cuenta con herramientas tecnológicas avanzadas como plataformas de inteligencia de amenazas, sistemas de caza de amenazas digitales y monitoreo de disponibilidad de sitios web, que permiten detectar riesgos y actuar oportunamente frente a posibles ataques cibernéticos”.

Más de Política

Candidata al Congreso Ximena Calderón.

“Nuestra agenda legislativa parte de las necesidades reales”: Ximena Calderón, candidata a la Cámara de Representantes

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.

“Arriesgué mi vida, denunciando a Petro y su Gobierno corrupto. Ahora necesito su voto”: Vicky Dávila pide que no la dejen sola

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y Jonatan Tamayo

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Andrés Felipe Vásquez

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Leonardo Huerta es candidato presidencial de la Consulta de las Soluciones.

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

El presidente Gustavo Petro volvió hablar de la controversia que se desató por una película que retrata la vida del almirante Padilla.

Desde EE. UU., Gustavo Petro destapó por qué generó polémica la película del almirante Padilla: “Espero que la vean”

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

RODRIGO LARA

La férrea defensa de Rodrigo Lara por mantener los parques de Bogotá libres de droga y el apoyo a Carolina Arbeláez en su carrera por la Cámara

Tarjetón braille para la elección presidencial de 2022.

Elecciones Colombia 2026: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Noticias Destacadas