Gobierno Petro anunció la estrategia para contrarrestar amenazas cibernéticas que amenacen las elecciones del 8 de marzo

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), dio a conocer que está desplegando medidas para afrontar eventuales ataques cibernéticos que amenacen las elecciones del 8 de marzo.

De acuerdo con esa cartera, por medio del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia ColCERT, se enfocará en contrarrestar esas alertas.

“Este PMU se desarrolla en Bogotá en el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia de la Policía Nacional (C4), donde equipos técnicos del Gobierno Nacional realizan jornadas permanentes de monitoreo y coordinación para anticipar y responder a cualquier incidente que pueda afectar la infraestructura tecnológica electoral”, explicó por medio de un comunicado ese ministerio.

A su turno, Ángela Cortés, coordinadora del ColCERT del Ministerio TIC, indicó sobre las acciones del Gobierno: “Es un gran compromiso hacer parte de este equipo interdisciplinario que tiene la responsabilidad de identificar, prevenir y gestionar amenazas cibernéticas que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos electorales”.

Además, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señaló que el objetivo primordial es detectar las amenazas digitales, “la gestión inmediata de incidentes y la protección de la infraestructura tecnológica de las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el proceso democrático”.

Los reportes serán cada hora y permitirán “confirmar la normalidad de los sistemas o reportar novedades detectadas en los escenarios evaluados. Como parte del despliegue técnico para estas elecciones, el ColCERT realiza monitoreo permanente sobre páginas web, aplicaciones, sistemas de información e infraestructura tecnológica de entidades del Estado, con el fin de identificar ataques, contener acciones maliciosas y alertar intentos de acceso no autorizado o extracción de información”.

Finalmente, la entidad del Gobierno manifestó en la comunicación: “Adicionalmente, el PMU cuenta con herramientas tecnológicas avanzadas como plataformas de inteligencia de amenazas, sistemas de caza de amenazas digitales y monitoreo de disponibilidad de sitios web, que permiten detectar riesgos y actuar oportunamente frente a posibles ataques cibernéticos”.