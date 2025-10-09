Gobierno Petro retira a Iván Márquez de la lista de negociadores de paz

El gobierno de Gustavo Petro le retiró a Iván Márquez la designación de negociador de paz. La Presidencia de la República publicó una resolución en la que revocó esa designación al guerrillero disidente del Acuerdo de Paz de 2016.

El Ejecutivo derogó la resolución que había emitido en julio de 2024 en la que le otorgaba ese título que le había dado como representante de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, en el marco de los diálogos de paz que ha intentado hacer la Casa de Nariño.

La designación de Iván Márquez como negociador de paz había permitido que la Fiscalía General de la Nación levantara la orden de captura en su contra, para permitir sus desplazamientos por el país para las gestiones de paz que estaba realizando como delegado de ese grupo guerrillero.

De hecho, Márquez era uno de los guerrilleros con los que el consejero comisionado de paz estaba adelantando acercamientos exploratorios desde agosto de 2022, cuando comenzó la administración, en medio de los intentos del presidente Petro de lograr la paz total con los grupos armados que hacen presencia en el país.

La mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia fue instalada el 28 de febrero de 2024 mediante una resolución presidencial. Meses después, el 8 de julio de 2024, se reconoció oficialmente a Márquez como integrante de esa guerrilla.

No obstante, las fisuras con ese guerrillero comenzaron a hacerse evidentes en noviembre de 2024, cuando se conoció una carta que este habría enviado a los países y entidades garantes que acompañan el proceso, en la que él manifestaba su rechazo a una reunión que se llevaría a cabo en Puerto Asís, Putumayo.

“En atención a la ausencia de participación del señor Iván Luciano Márquez en la Mesa de Diálogos de Paz desde el mes de noviembre de 2024, y su pertenencia a la autodenominada Segunda Marquetalia, resulta necesario adoptar medidas para retirar su calidad de miembro representante”, se detalla en la resolución.