Suscribirse

Política

Gobierno Petro retira a Iván Márquez de la lista de negociadores de paz

La Presidencia emitió una resolución que le quita esa designación al disidente guerrillero.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 4:10 p. m.
Araña libra una guerra a muerte por el poder y el control del tráfico de drogas con Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc.
El gobierno de Gustavo Petro sacó a Iván Márquez de la lista de negociadores de paz. | Foto: AFP

El gobierno de Gustavo Petro le retiró a Iván Márquez la designación de negociador de paz. La Presidencia de la República publicó una resolución en la que revocó esa designación al guerrillero disidente del Acuerdo de Paz de 2016.

El Ejecutivo derogó la resolución que había emitido en julio de 2024 en la que le otorgaba ese título que le había dado como representante de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, en el marco de los diálogos de paz que ha intentado hacer la Casa de Nariño.

La designación de Iván Márquez como negociador de paz había permitido que la Fiscalía General de la Nación levantara la orden de captura en su contra, para permitir sus desplazamientos por el país para las gestiones de paz que estaba realizando como delegado de ese grupo guerrillero.

Contexto: Jefes del ELN y de las disidencias de las Farc, en la mira por las advertencias de Trump frente a Venezuela

De hecho, Márquez era uno de los guerrilleros con los que el consejero comisionado de paz estaba adelantando acercamientos exploratorios desde agosto de 2022, cuando comenzó la administración, en medio de los intentos del presidente Petro de lograr la paz total con los grupos armados que hacen presencia en el país.

La mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia fue instalada el 28 de febrero de 2024 mediante una resolución presidencial. Meses después, el 8 de julio de 2024, se reconoció oficialmente a Márquez como integrante de esa guerrilla.

Contexto: Cae ficha clave de la Segunda Marquetalia en medio de teorías que aumentan sus vínculos con el crimen de Miguel Uribe Turbay

No obstante, las fisuras con ese guerrillero comenzaron a hacerse evidentes en noviembre de 2024, cuando se conoció una carta que este habría enviado a los países y entidades garantes que acompañan el proceso, en la que él manifestaba su rechazo a una reunión que se llevaría a cabo en Puerto Asís, Putumayo.

“En atención a la ausencia de participación del señor Iván Luciano Márquez en la Mesa de Diálogos de Paz desde el mes de noviembre de 2024, y su pertenencia a la autodenominada Segunda Marquetalia, resulta necesario adoptar medidas para retirar su calidad de miembro representante”, se detalla en la resolución.

Contexto: Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño

Todo indica que las autoridades colombianas desconocen el paradero de Iván Márquez, quien se ausentó de la mesa de diálogos y sobre quien, incluso, han existido rumores no confirmados sobre su estado de salud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump da detalles del acuerdo entre Israel y Hamás: confirma cuando serán liberados los secuestrados

2. Disney incrementa los precios de sus parques: descubra cuánto costará ahora su visita

3. Este es el único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro

4. A Jeringa se la aplicaron: tomaron radical decisión tras polémico cruce con colega: “No cambio lo que he hecho”

5. Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván Márquez

Noticias Destacadas

Entrevista Alvaro Leyva ed 2166

Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

Redacción Semana
Araña libra una guerra a muerte por el poder y el control del tráfico de drogas con Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc.

Gobierno Petro retira a Iván Márquez de la lista de negociadores de paz

Redacción Semana
Armando Benedetti.

“¿Será que el que le trajo ese reloj de Turquía a Benedetti es el Turco Hilsaca?”, le preguntan al ministro del Interior

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.