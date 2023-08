Gobierno Petro se raja en ejecución: ministros al tablero en Senado para responder por qué no están haciendo inversiones en Colombia

“Examinaremos detenidamente uno a uno los proyectos, así que los ministros y los sectores involucrados deben prepararse, porque esto no es un examen parcial. Esto es el examen final. Aquellos que no lo aprueben, verán recortados sus recursos para el año 2024″, concluyó el conservador.

Para el congresista, lo preocupante es que todos los sectores tienen recursos para llevar inversiones a las regiones y por eso, es importante saber qué está pasando. “La tienen guardada en el banco, eso es delicado porque la gente está esperando acueductos, alcantarillados, vías terciarias, escuelas y obras. La inversión en este momento debería ser superior a los 70 billones de pesos, pero la ejecución es pírrica. La mayoría de los ministerios no han ejecutado, no han tomado con responsabilidad la necesidad de irrigar esos recursos en Colombia, en bienestar para la gente y en obras”.

Además, contó que no aceptarán excusas de los ministros en el sentido de que hay compromisos para inversiones, ya que eso no representa una ejecución real.

“Los compromisos son exactamente eso, compromisos y no es ejecución. Tampoco es cierto que meter la plata en una fiducia es ejecución. No se puede confundir una cosa con otra, necesitamos obras. Ministro que no se comprometa con la ejecución, pues no le aprobaremos el presupuesto que presentaron para 2024 porque ¿para qué? Con el Ministerio de Hacienda podemos trasladar a otras carteras que tengan el compromiso de ejecución. Quienes muestren una correcta ejecución, pues se premian con recursos y quienes no sean capaces de ejecutar, pues se castigan”.