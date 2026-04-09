Gobierno Petro suspende diálogos de paz con bandas de Medellín por parranda vallenata

Los delegados del presidente Gustavo Petro en la negociación de paz con las estructuras criminales de Medellín tomaron la decisión de suspender temporalmente la “agenda de interlocución”, luego de que se revelara que los cabecillas contrataron una parranda vallenata en el patio 1 de la cárcel de La Paz, en Itagüí, donde avanza el diálogo.

En un documento dirigido a la opinión pública, la delegación informó que los hechos no hacen parte de las garantías del funcionamiento del espacio de conversación sociojurídico, desmarcándose de los bochornosos acontecimientos.

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“Los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en la cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario, no hacen parte de las garantías del funcionamiento del ECSJ”, se lee en el texto.

Además de rechazar los sucesos, se les puso un freno temporal a los diálogos que tienen lugar en este penal, hasta que no se dé razón del concierto privado que recibieron los capos durante el miércoles y que ha generado rechazo en la opinión pública.

Cárcel La Paz de Itagüí. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y, a partir del día de hoy, suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, dijo la delegación.

Por otro lado, los representantes de Petro manifestaron que respaldarán las acciones anunciadas por el Inpec. Esa entidad removió a dos altos funcionarios y hará intervenciones constantes en el pabellón, medidas que cuentan con el visto bueno del Ministerio de Justicia.

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Al igual que los delegados de Petro, el Gobierno y el Inpec manifestaron que el episodio denunciado no contó con el aval del Ejecutivo y que harán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo que realmente ocurrió este 8 de abril en el patio 1 de la cárcel de Itagüí.