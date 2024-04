Gobierno prepara proyecto de Ley de Datos para convertir a Colombia en hub de Inteligencia Artificial

“La Inteligencia Artificial se basa en datos, y en Colombia no tenemos una cultura de datos. Por eso, con este proyecto vamos a incentivar y obligar a las entidades del Estado a que tengan que producir datos anónimos, que puedan servir para construir Inteligencia Artificial” , dijo el funcionario.

De acuerdo con el ministro Lizcano, “hay muchos datos que no tienen nombre y apellido y que no necesitan una regulación tan exhaustiva. Sobre esos datos, en los que no se les está violando la privacidad a nadie, es sobre los que vamos a trabajar. Entonces, lo que buscamos es facilitar todo ese procedimiento, lo que va a permitir construir más y mejores temas de Inteligencia Artificial”.