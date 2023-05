Gobierno reaccionó a la advertencia del ELN sobre crisis en los diálogos de paz, pidió responsabilidad con las dinámicas del conflicto

Ante la fuerte y preocupante advertencia que lanzó la guerrilla del ELN señalando que está en una etapa de crisis los diálogos de paz con el Gobierno nacional del Pacto Histórico, desde la propia Casa de Nariño se conoció la primera reacción sobre la postura de ese grupo subversivo.

En un comunicado, la Presidencia de la República reiteró el reconocimiento a la existencia de la mesa de diálogos con el ELN, los cuales aseguró son políticos y le recordó al Ejército de Liberación Nacional que el Gobierno está en un constante contacto con las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

“Mediante la resolución No. 036 del 6 de marzo del presente año, se reconoce la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y asimismo se ha reafirmado y expresado en el Acuerdo de México firmado por ambas delegaciones”, se desprende del documento de la Presidencia.

Comunicado de la Presidencia de la República sobre los diálogos de paz con el ELN - Foto: Presidencia

También señaló: “Este proceso para el Gobierno Nacional es serio y coherente con la súplica constante de las comunidades para cesar la violencia en los territorios. Las declaraciones de los últimos días son un llamado a ambas partes a ser responsables con las dinámicas del conflicto armado y con lo que está sucediendo en la vida diaria de los territorios”.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció el cese al fuego bilateral con el ELN, el grupo guerrillero lo desmintió. - Foto: SEMANA

“Como Gobierno Nacional, reconocemos la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo. El pueblo nos juzga por lo que sucede en los territorios, por los constantes enfrentamientos y vidas que cobra esta guerra”, subrayó la Casa de Nariño.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

Y así fue avanzado la postura del Gobierno nacional: “Así que es una invitación a seguir avanzando, es imperante para nosotros dar respuesta a las comunidades y establecer, como se ha manifestado en varias oportunidades, en un cese de hostilidades entre todas las partes del conflicto, unas medidas de protección a la población y la participación de la sociedad civil como ejes centrales”.

Diálogos entre el Gobierno y el ELN en Cuba. - Foto: Twitter: @ComisionadoPaz

“Nuestro compromiso con la paz es inaplazable y cada acción que encamine a la misma será una prioridad para nosotros como Gobierno Nacional. Esperamos que la respuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sea consecuente con esta invitación y este llamado”, puntualizó el comunicado.

Atención: Comando Central del ELN dice que “la mesa de diálogo entró en crisis” y culpa al presidente Petro

Los integrantes del Comando Central del ELN están ‘indignados’ con el presidente Gustavo Petro y expidieron un comunicado en el que lanzan duras críticas en su contra por las declaraciones que ha dado durante los últimos días.

Delegación del ELN en Cuba. - Foto: Twitter: @DelegacionEln

Por esa razón, aseguran en la misiva que “la Mesa de Diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del Gobierno, para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo”.

Negociadores del ELN en Cuba. - Foto: Twitter: @DelegacionEln

La tercera ronda de paz empezó el pasado 2 de mayo en La Habana (Cuba) y llama la atención que el ELN esté hablando de una crisis, sencillamente porque el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa dos temas que los colombianos se han preguntado constantemente: si los comandantes de la guerrilla tienen capacidad de mando y la relación con las economías ilícitas.

Mientras alias Antonio García, comandante del ELN, asegura que no reclutan menores de edad, esa organización criminal armó hasta los dientes a Andrés. Le dieron un fusil AK-47 (flecha roja) para que se enfrentara contra la fuerza pública. - Foto: afp

Estos temas para los guerrilleros son una falta de respeto por parte del presidente Petro y por eso, publican el comunicado. “De plano hay un desconocimiento al ELN, como una Organización político-militar insurgente, donde la estrategia gubernamental no es construir un Acuerdo de paz, sino sacar adelante lo que ya tiene prefigurado, sin contar con lo que se pueda acordar en la Mesa de Diálogos”.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

A juicio de los guerrilleros las conversaciones de paz que se están adelantando “no pueden estar sometidos a los vaivenes en las declaraciones públicas del Presidente que, al final, desconoce a la Delegación del Gobierno, a los países Garantes, a los Acompañantes Permanentes (la Iglesia y la ONU) y a los Países Acompañantes”.

Lo que más les molesta a los integrantes del Comando Central del ELN es que el presidente Petro haya cuestionado públicamente la representatividad de los comandantes por lo que le piden aclararles a los colombianos “si esta delegación es un interlocutor válido para adelantar el Proceso de paz con el Gobierno. El ELN es una Organización Nacional, que cuenta con una política nacional, normatividad jurídica, doctrina organizacional, jerarquías definidas; donde todas sus estructuras están conducidas por una Dirección Nacional y un Comando Central elegidos democráticamente”.

El ELN asesinó cobardemente a nueve héroes del Ejército Nacional. Mientras que unos guerrilleros hablan de paz, otros planean una masacre y queda claro que no tienen voluntad de paz ni existe unidad de mando en esa organización criminal. - Foto: cortesía Ejército

En el comunicado del Comando Central aseguran que “las declaraciones del presidente son un irrespeto al ELN, a su comandancia, a su unidad interna y a cada uno de sus frentes de guerra, además continúa con la vieja práctica de estigmatizar al adversario y para nada contribuyen a la construcción de un ambiente para la paz. De otro lado, son un espaldarazo a la doctrina de guerra de baja intensidad imperialista, que prioriza atacar al “enemigo interno”, diciendo ahora que se encuentra camuflado en las economías ilegales”.

Según los guerrilleros, con el paso de los años ha quedado claro que el ELN se ha desligado del narcotráfico, asunto que no es del todo así, ya que varios frentes tienen relación directa con ese negocio aunque como grupo armado quieran negarlo.

Comisionado de Paz Danilo Rueda y el jefe negociador del Gobierno Otty Patiño - Foto: Presidencia

Esta es la segunda ocasión en la que el ELN habla de una crisis en la mesa de diálogo. La primera vez fue en enero de 2023, pocos días después de que el presidente Petro anunciara al mundo que se había pactado un cese al fuego bilateral con dicha organización. Horas después del anuncio, la delegación desmintió al mandatario y señaló que se estaban tomando decisiones de manera unilateral.

El pasado 12 de mayo el presidente Gustavo Petro se reunió con generales y almirantes de las Fuerzas Militares, evento en el que habló sobre la estrategia del Estado colombiano para combatir las estructuras criminales. Sorprendió que, en medio de las negociaciones de paz con el ELN, el mandatario aseguró que en la guerrilla queda poco de tradición política e ideológica, dado que su razón de ser es la economía ilícita.

ELN

El presidente habló de etapas en el conflicto armado, asegurando que se pasó de una etapa ideológica, inspirada en la Unión Soviética, a una de economías ilícitas.

“La economía ilícita, entonces, es el corazón de la tercera fase. Es dinero puro, simple y sucio. Ya no es la ideología, no es la tradición política. Entonces, ¿cómo varían las estrategias desde el punto de vista de la fuerza pública? Que es el interrogante. No es lo mismo que cuando la política era la tradición, no es lo mismo que cuando el conflicto era la ideología. El conflicto social ahora es la economía ilícita”, dijo el mandatario en su intervención.