Colombia y Nicaragua fueron los únicos países que no participaron de la votación de una resolución que condenó al régimen de Daniel Ortega por perseguir a la iglesia, la prensa y las ONGs.

“Gran vergüenza”: no paran las duras críticas al Gobierno Petro por ausentarse de votación en la OEA contra Nicaragua

El pasado viernes, en una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de las Organizaciones de Estados Americanos (OEA), aprobó una resolución en la que condenó a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia católica, el “cierre forzado” de oenegés y la “persecución” de la prensa e insistió en que el régimen de Daniel Ortega libere a los presos políticos.

La resolución fue aprobada por 27 votos a favor de los 34 miembros activos en la organización. Hubo un voto en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México). Los únicos países que se ausentaron de la sesión fueron Nicaragua, por obvias razones, y Colombia. El hecho causó sorpresa en esta organización y duras críticas de varios sectores políticos.

Una de las críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro fue por parte del excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien calificó lo ocurrido como una “gran vergüenza”. “La posición de Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega, es una gran vergüenza. Así no”, expresó.

En el mismo sentido, el también excandidato presidencial John Milton Rodríguez manifestó: “Presidente Gustavo Petro, es el colmo que su embajador ante la OEA se haya ausentado para no condenar la violación de derechos humanos en #Nicaragua Así como la absurda persecución religiosa por parte régimen del dictador Daniel Ortega”.

Por su parte, Rafael Nieto Loaiza, exviceministro y exprecandidato del Centro Democrático, aseguró que el gobierno y la Cancillería empezaron “mal” al no participar en la votación.

“Empiezan mal, como era de esperarse, este gobierno y esta Cancillería. Colombia se ausentó de la sesión de la OEA donde se votaba la condena a Nicaragua por las persecuciones a las ONG y la Iglesia Católica”, sostuvo.

El representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, fue otro de los que se sumó a las críticas. Manifestó que en la decisión de ausentarse de la votación “pesaron más las afinidades ideológicas” del gobierno que “la defensa de la Carta Democrática”.

“Vergonzoso debut de Gustavo Petro en la OEA. La delegación colombiana se ausentó mientras se votaba resolución que condena violación de DDHH y persecución contra la iglesia católica en Nicaragua. Pesaron más las afinidades ideológicas que la defensa de la Carta Democrática”, dijo.

A través de Twitter, el embajador designado ante la OEA por el nuevo gobierno, Luis Ernesto Vargas, se refirió este domingo a las críticas. Señaló que no ha sido nombrado y, por lo tanto, aún no ha presentado los documentos para la posesión. Además, rechazó que lo culpen de decisiones que no ha tomado.

“Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y, fui Juez de carrera: solo decidí con base en pruebas”, afirmó Vargas en respuesta a un usuario en la red social, quien le preguntó por lo ocurrido.

Primera sesión tras posesión de Petro

La del viernes fue la primera sesión de la OEA desde que asumió el Gobierno de Colombia el presidente Gustavo Petro. En la resolución, este organismo multilateral rechazó los ataques que han sufrido los sacerdotes nicaragüenses, quienes han sido duramente criticados por el gobierno de Ortega desde las protestas opositoras de 2018, por haber dado refugio a los manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión de ese gobierno que se saldó con 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, la OEA insiste en que Nicaragua “libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Se refiere a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la Presidencia que buscaban retar a Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo.

Daniel Ortega consideró estas protestas un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y la complicidad de los obispos. Y el 18 de noviembre de 2021 anunció que se retiraba de la OEA.