Política

Grupo de los 38 juristas cuestionó que se investigue a magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe: “Sienta un precedente nefasto”

Alertaron que se estaría procediendo por supuestas faltas éticas sin pruebas contundentes y no por el contenido de sus fallos.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 8:47 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por presunto soborno y fraude procesal.
El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por presunto soborno y fraude procesal. Foto: COLPRENSA

El conocido grupo de los 38 juristas, en el que se encuentran varios abogados de prestigio en el país, cuestionó la apertura de investigación que se hizo en contra de los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes hacen parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y quienes absolvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal.

Los abogados cuestionaron que se haya dado apertura a esa investigación por una queja disciplinaria instaurada desde Taiwán por Alonso Ramírez, quien es el delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones - Asia y quien actúa como veedor internacional; sin embargo, no tendría que ver con el proceso como tal contra el expresidente.

Además, dicen que lo que motivó ese recurso fue información publicada en los medios de comunicación en la que se señala que uno de los magistrados debió haberse declarado impedido.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que pretenden iniciar un nuevo proceso judicial en su contra.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto por esos delitos. Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

“Esta situación resulta especialmente grave cuando se examina el origen y la naturaleza de la queja que dio lugar a la apertura de la investigación. Estamos ante una denuncia presentada por un ciudadano residente en el exterior, sin ninguna vinculación al proceso penal, que se basa no en hechos verificados o pruebas concretas, sino en conjeturas elaboradas a partir de noticias de prensa”, aseguraron los abogados.

