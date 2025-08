Gustavo Bolívar acató el llamado de Gustavo Petro y propuso “pacto de no agresión” entre precandidatos del Pacto Histórico ¿Lo cumplirán?

El exdirector de Prosperidad Social y hoy precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, acató el llamado del presidente Gustavo Petro e invitó a sus demás compañeros que hoy buscan un cupo por la Casa de Nariño a un pacto de no agresión en los próximos meses.

“Hoy propuse a precandidatas y precandidatos del Pacto Histórico a la consulta del 26 de octubre, un pacto de no agresión. Aceptaron. De mi parte todas las garantías para cumplirlo ”, informó el exfuncionario en sus redes sociales.

“Volver a ser mayoría, no es que nos matemos entre nosotros. Ahí le he pedido al tocayo Gustavo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. Hasta se ha matado entre ella misma”, precisó.