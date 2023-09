Gustavo Bolívar anuncia que no volverá a debates por la alcaldía de Bogotá si está el candidato Diego Molano, ¿por qué?

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, anunció que no volverá a los debates si en ellos participa Diego Molano, tal como lo prometió en entrevista con El Tiempo. El aspirante del Pacto Histórico, sin mencionarlo directamente, calificó al exministro de Defensa de “cavernícola” y aseguró que no permitirá que siga “estigmatizando a nuestros jóvenes”.

“Por esa razón, a mí me duele mucho que hay candidatos que vayan al debate solamente a estigmatizar a nuestra juventud. Por respeto con ellos tengo que parar eso. Si yo sigo yendo a los debates, a servirle de plataforma al cavernícola que vive diciendo que los jóvenes de Bogotá son terroristas porque dos, diez o no sé si veinte han cometido actos vandálicos... No voy a permitir que la juventud siga siendo estigmatizada”, indicó Bolívar, cumpliendo su promesa de no volver a los debates por los ataques de Molano.

COMUNICADO

Con el candidato del fascismo que trata de terroristas a nuestros jóvenes no vuelvo a debates. Con los demás sí.

No permitiré que siga estigmatizando a nuestros jóvenes.

Entre tanto haré transmisiones en vivo por mis redes sociales para exponer mis propuestas

Favor RT pic.twitter.com/Q8F2oZDV96 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 19, 2023

De acuerdo con Bolívar, no le molesta que su contrincante diga cosas contra él: “Puede decir lo que quiera, pero no de los jóvenes porque son jóvenes que necesitan oportunidades, que quieren estudiar, que quieren trabajar y que tienen todo su derecho a protestar”.

“La principal razón es que yo no le voy a servir de plataforma para que el fascismo siga montándose sobre mi campaña y haciendo desprestigio de la juventud y de mi persona. De mí que diga lo que quiera, yo ya veré cómo arreglo los asuntos con la Fiscalía porque tampoco puedo permitir que sigan mancillando y barriendo mi nombre en todos los debates”, agregó.

Además, aseguró que a quien se refiere “no tiene ninguna preparación” por sus respuestas en los debates.

“Cuando le hacen preguntas concretas sobre algún problema de Bogotá, lo primero que sale a decir es ‘No más CAI incendiados, los jóvenes son unos terroristas, Bolívar es un terrorista’”, dijo.

Aseguró que con el resto de candidatos sí está dispuesto a debatir: “Robledo, Lara, Galán, Oviedo, Nicolás Ramos, etcétera, no tengo contra ustedes nada. Puedo debatir con ustedes el día que quieran, cuando quieran, porque ustedes han demostrado que van a hacerle propuestas a Bogotá. Pero con este señor sí ni a la esquina. Y mientras no haya un pacto de no agresión, no regreso a los debates”.

Además, aseguró que las propuestas se presentarán en transmisiones en vivo en redes sociales, que se emitirían diariamente. “No es miedo, no es cobardía, con los otros siete candidatos debato donde me digan”.

Diego Molano reitera sus señalamientos

En entrevista con El Tiempo, Bolívar aseguró que “si la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates” con Diego Molano. Esto ameritó una respuesta del candidato y exministro de Defensa.

Destacó que un candidato que le teme a los debates: “No tiene cómo gobernar Bogotá”.

“Gustavo Bolívar y su jefe instrumentalizaron a jóvenes para delinquir. Usted y su jefe promovieron la destrucción. Ustedes juegan a incendiar a Colombia. Tiran la piedra y esconden la mano”, expresó.

En un video que grabó y divulgó en sus redes sociales, Diego Molano siguió respondiendo a la advertencia del líder del Pacto Histórico.

Soy el único capaz de ponerle freno y hacer contrapeso a @GustavoBolivar y a su jefe el presidente @petrogustavo



Un candidato que teme a los debates no tiene cómo gobernar Bogotá.



Bolívar y su jefe instrumentalizaron jóvenes para delinquir.



Usted y su jefe promovieron la… https://t.co/EswzvjMe1T pic.twitter.com/EbTdsqAXQP — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 18, 2023