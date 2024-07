Gustavo Bolívar dijo que Petro debe pedir un reconteo de votos en Venezuela: “Por ahora no se puede hablar de fraude”

“Pues que primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude. Es que no se puede ni a priori decir que no hubo fraude ni que hubo fraude. Obviamente, si no hay un recuento de los votos, voto a voto, mesa a mesa, que es lo que pide el gobierno de Colombia, pues no se puede ni hablar de fraude o que no hubo fraude. Es muy prematuro ambas cosas”, dijo Bolívar.