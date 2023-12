Gustavo Bolívar está en desacuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: “Directores de hospitales no deben ser nombrados por alcaldes y gobernadores. ¡Terrible!”

Este lunes 4 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro pensaba que su reforma a la salud quedaría aprobada en primer debate, no ocurrió. En medio del debate en el Congreso surgió la propuesta de que la elección de los nuevos gerentes de hospitales quedara en manos de los alcaldes y gobernadores y la evaluación de méritos pasó a un segundo plano.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, casi que les suplicó a los congresistas para que los directivos no fueran elegidos por concurso, sino por los mandatarios locales, pese a que el presidente ya había dicho lo contrario al comienzo del estudio de la reforma.

“Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al Artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”, aclaró Petro en su momento.

En el acalorado debate de este lunes 4 de diciembre, Velasco le pidió a la Cámara que no les quite a los gobernadores y alcaldes la potestad de elegir a los gerentes de los hospitales públicos, y que al mismo tiempo se incluyan elementos de meritocracia, pero que no se agregue la palabra “concurso”.