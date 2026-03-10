Gustavo Bolívar habla de Aida Quilcué y dice por qué Iván Cepeda la escogió para la Vicepresidencia: “Es un acierto”

Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro y su Gobierno, habló sobre Aida Quilcué y explicó el motivo por el cual cree que Iván Cepeda la escogió como su fórmula vicepresidencial.

A través de un video que publicó en su cuenta de X, el exsenador afirmó que muchos de los candidatos escogen a sus posibles vicepresidentes basados en el número de votos que les pueden aportar de cara a las elecciones.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidenciales de Iván Cepeda. Foto: Semana

Sin embargo, desde su visión, el candidato del petrismo no se está moviendo en esta línea, sino que hay una representación que va más allá. “Cepeda ha escogido su fórmula con unos principios que él tiene y es la inclusión, reconocer la diversidad que hay en este país”, dijo.

“¿Racismo?”: Gustavo Petro sale en defensa de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

“Es reconocer las luchas indígenas de siglos (…) Entonces, yo creo que es un acierto que demuestra que estamos ante un hombre de principios, que no tiene cálculos electorales, que actúa de acuerdo con sus convencimientos”, agregó.

En ese sentido, Bolívar afirmó que cree que esta decisión le va a aportar mucho a la campaña electoral de Iván Cepeda.

El excongresista no desaprovechó la oportunidad para lanzar una pulla contra Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. “Mientras ella propone dividir el Cauca en dos, una propuesta bastante segregacionista, Iván Cepeda tiende puentes con los pueblos indígenas”, comentó.

Paloma Valencia destaca a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Recia, talentosa e íntegra”

Por todo esto, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) se mostró conforme con la elección de Cepeda y hasta celebró lo que se está haciendo.

“La conozco porque fui su compañero en el Senado de la República, visité muchas veces Cauca de su mano y esto le va a aportar muchísimo a la campaña. Espero que los veamos pronto juntos en la Presidencia y a trabajar duro para que esta fórmula triunfe sobre el neoliberalismo y la extrema derecha”, concluyó.

Desde que Cepeda anunció el nombre de Quilcué, se ha generado una discusión frente a los posibles votos que la congresista puede llegar a traer para la primera vuelta que se realizará el 31 de mayo.