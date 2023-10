Gustavo Bolívar lanza fuertes pullas a Carlos Fernando Galán y asegura que está asustado: “mienten las encuestas”

El exsenador señaló que en ningún momento él ha propuesto pagarle dinero a los jóvenes para que no cometan delitos. “Eso es mentira, usted conoce el decreto, no sea tan vivo. Se le paga el millón de pesos a los jóvenes que estudian y que hacen trabajo por la comunidad”, explicó.

Acusa a Galán de decir mentiras

“Quieren dejar la duda sobre un candidato que en la vida se ha metido con ningún otro, antes les he pedido un acuerdo de no agresión. Y como si fuera poco, tiene a su jefe de debate, la alcaldesa Claudia López, corriendo por todos los medios para que no voten por el candidato que va a parar el metro, no sé cuál será”, dijo.