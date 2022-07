Gustavo Bolívar radicó el acto legislativo que busca rebajar salario y vacaciones a congresistas

El senador de la República, Gustavo Bolívar, anunció este jueves -28 de julio- que radicó el Acto Legislativo que reforma el Congreso, el cual calificó como “una entidad desprestigiada por la politiquería y corrupción”.

Entre las acciones que comenzarán a regir si el proyecto se aprueba, está la rebaja de salarios, la disminución de las vacaciones, que los legisladores puedan estar máximo tres periodos en el Congreso.

“Vamos a rebajarnos el salario a 25 salarios mínimos. Hoy devengamos 37, lo que me parece una injusticia con la gente que gana tan poco y trabaja mucho más que un congresista”, dijo Bolívar en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Respecto a las vacaciones, estos pasarían de tener cuatro meses a dos. El proyecto también contempla la prohibición de la mermelada, y la posibilidad de perder la curul con menos fallas.

Más temprano, Bolívar enfatizó que ha intentado “por todo lado” que avanzara el proyecto de ley sobre la disminución de salarios de congresistas, citando algunos ejemplos como el pago por sesión y la rebaja de gastos de representación.

De la misma manera, indicó el senador del Pacto Histórico, que Colombia no tendrá una nueva oportunidad para ver que se haga realidad una medida drástica que cambie lo que está mal en el legislativo, como los sueldos exorbitantes de los congresistas.

El trino de Bolívar hace referencia a una situación que se registró en la discusión sobre la reducción de salarios en el Congreso en 2018, cuando 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera se declararon impedidos.

“¿No creen que esto ya paso en 2018? Lean esto: ‘36 de los 38 miembros de la Comisión 1a se declararon impedidos’ y hundieron la rebaja salarial. He intentado por todo lado. Pago por sesión, rebaja de gastos de representación y nada. No queremos fallar. No habrá otra oportunidad”, sostuvo Bolívar en el trino.

Sin embargo, el senador esta semana señaló que la propuesta está enfocada en modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope de 25 salarios mínimos mensuales. Actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34 salarios mínimos.

No obstante, el proyecto trae una sorpresa al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

Ese elemento desató todo tipo de críticas a la bancada petrista, autora de esta iniciativa. Los ciudadanos se han mostrado indignados debido a que justamente una de las propuestas de campaña de este sector político era que se iban a reducir el salario, pero ahora ha causado sorpresa que presenten la reforma sin que les afecte a ellos.

Ante las críticas, el senador Gustavo Bolívar salió en su cuenta de Twitter a explicar por qué el recorte aplicaría desde 2026 y no desde ahora, pero sus explicaciones lo que hicieron fue echar más leña al fuego.

“Para que no sigan tergiversando: rebaja de salarios a congresistas empieza a regir en 2026 para que no se hunda. Presenté este proyecto tres veces y se hundió porque los congresistas no pueden legislar en causa propia. Lo vamos a congelar (el salario) hasta 2026″, detalló el senador del Pacto Histórico.

Y luego soltó una afirmación que de inmediato calentó las redes: “Yo lo dono (el salario). Me da lo mismo 34 o 25″.