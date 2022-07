Rodolfo Hernández, presidente de la comisión anticorrupción, radica primer debate de control político

La decisión del nombramiento fue conocida después una reunión realizada entre Rodolfo y el presidente del senado, Roy Barreras: “Terminó reunión con el Senador Rodolfo Hernández. Le he informado que crearemos una Comisión Accidental de impulso legislativo a Medidas Anticorrupción con presencia de todos los partidos. Le he pedido al Senador de la oposición que la presida. Garantías para todos”, señaló.

Por su parte, el ingeniero anunció haber radicado el primer debate de control político por presunta corrupción en la Ocad-Paz, junto a los Senadores Humberto de la Calle, Jota Pe Hernández y Ariel Ávila, después de que según algunas denuncias anónimas, habrían sucedido posibles irregularidades cometidas con la entrega de contratos multimillonarios a través del Ocad-Paz, dineros correspondientes a la implementación del acuerdo para el postconflicto en el país, según algunos testigos, la supuesta defraudación al erario podría superar los 500 mil millones de pesos.

Así mismo, su nombramiento como presidente de la comisión desató diferentes inconformidades, entre esas la del senador Gustavo Bolívar, quien expresó que el ingeniero no era la persona más indicada para dicho cargo, teniendo en cuenta su actual situación, donde se le acusa de posible corrupción por haber participado en la adjudicación ilegal de un contrato durante su mandato como alcalde de la ciudad de Bucaramanga.

El proceso legal en el que se encuentra el congresista Hernández, según se dio a conocer en días anteriores, pasó de ser juzgado por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta su curul en el senado, de esta forma se le acusa de presunta falsedad ideológica, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

“Para presidir una comisión tan importante hay que tener credibilidad, coherencia y autoridad moral y pues a mí no me parece sinceramente que una persona que tiene un juicio pendiente por corrupción sea el referente moral para encabezar esta comisión. Sin embargo, el presidente toma sus decisiones y ya asume las consecuencias”, indicó el senador, que entre otras cosas fue elegido para presidir la Comisión Tercera del Senado, a lo que dijo: “Eso no es ningún favor de Roy (...), eso nos lo ganamos en las urnas, nosotros somos 20 senadores elegidos y, por eso, teníamos derecho a tener casi tres senadores en cada comisión”.

Ahora él, según lo establecido para su cargo, tendrá la responsabilidad de aprobar algunas propuestas que tiene preparadas el entrante gobierno de izquierda, como la famosa reforma tributaria con la que pretenden recaudar 50 billones de pesos, el presupuesto para el año 2023 y el Plan de Desarrollo.

“He sido elegido presidente de la Comisión Tercera del Senado. Un honor y una enorme responsabilidad: Sacar adelante los 3 proyectos más importantes del arranque del gobierno Petro: Reforma Tributaria, Presupuesto 2023, Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a todos. ¡No defraudaré! Debo reconocer el apoyo de todos mis colegas de todos los partidos como lo refleja la votación final: Por el sí a Bolívar Pte: 17 votos. Por el No: cero votos”, mencionó en su cuenta de Twitter personal al respecto de su nombramiento.

Sin embargo, es importante mencionar que el senador del Pacto Histórico también ha reconocido la buena actitud que ha venido demostrando Rodolfo en su actual cargo como congresista, y enfatiza diciendo: “Yo noto en Rodolfo Hernández una actitud muy positiva en el Congreso, muy activo y con ganas de aportar”, forma de reconocimiento al trabajo que ha venido desarrollando.

A la conversación también se unió la actriz y presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco, quien también se demostró en desacuerdo con la designación mencionada, de igual forma por la situación legal de enjuiciamiento que enfrenta Rodolfo, “No nos hagas esto, @RoyBarreras. Tan bien que vamos, hombre. ¿Este tipo no tiene que ir a juicio, pues? Ni como mensaje simbólico sirve ese nombramiento”, añadió vía Twitter.

El presidente del Congreso se pronunció en respuesta a las críticas diciendo que como cabeza de la mesa directiva tiene que darle garantías a todos los senadores, los cuales, como es debido, tienen el derecho de conformar equipos de trabajo y por tanto eso querría decir que Rodolfo puede desempeñar el cargo que le fue dado.