Suscribirse

Política

Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

El señalado régimen de Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos atraviesan por una fuerte tensión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 2:01 p. m.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro
Nicolás Maduro y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

La escalada militar por parte de Estados Unidos en el mar Caribe ha desatado un profundo nerviosismo en el señalado régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. Ya que las acciones militares de la administración del presidente norteamericano Donald Trump se vienen incrementando en contra de supuestas estructuras vinculadas con el tráfico de drogas, bajo la mirada del círculo más cercano de Maduro.

Contexto: Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada del poder en Venezuela

De acuerdo a lo que manifestaron las autoridades de Estados Unidos, tendrían elementos para confirmar que Maduro tiene estrechos nexos con el denominado Cartel de los Soles, el cual estaría relacionado con el narcotráfico.

Esa situación ha llevado a que se conozcan versiones sobre una supuesta intención de Nicolás Maduro de abrir un diálogo con Trump, contacto que habría rechazado el mandatario de Estados Unidos.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: Presidencia / Getty Images

No obstante, en horas de la noche del jueves de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, agitó las redes sociales al revelar que tuvo un diálogo, hasta ahora desconocido, con Nicolás Maduro.

Petro tomó la decisión de entregar detalles de esa conversación con Maduro, en la cual, según el mandatario colombiano, le mencionó como opción para Venezuela la alternancia de poder, tomando como ejemplo el Frente Nacional que vivió Colombia en la segunda mitad del siglo XX.

“Tanto al gobierno de Biden (mandatario de EE.UU. en su momento), como a los miembros de la oposición Venezolana en reunión hecha en Bogotá, como a Maduro, les expuse la posibilidad de un gobierno compartido al estilo del Frente Nacional de Colombia, durante un tiempo que permitiera la construcción de confianza y la realización ahí sí de elecciones libres”, afirmó el jefe de Estado en uno de los apartes de un extenso mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

En ese post, el presidente Petro hizo referencia al papel que jugó en una especie de intermediación que buscaba ponerle fin a la crisis política y social en Venezuela.

Entre tanto, en otro mensaje que publicó Petro este viernes 21 de noviembre, habló sobre la transición que necesita Venezuela.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Yo sí creo que estamos ante transiciones, la que implica la descarbonización de la economía, Venezuela, Colombia y el mundo la necesitan, comenzando por EE. UU. y China”, dijo Gustavo Petro.

Y avanzó: “Necesitamos una transición política mundial del régimen del Estado-Nación hacia la construcción de una humanidad global con diversidad cultural y de civilizaciones que, en vez de matarse, se encuentren. Necesitamos una transición científica, desde la mecánica hacia la cuántica”.

“Necesitamos una transición del ser humano de las condiciones de esclavitud mentales, físicas y económicas hacia la de seres libres”, recalcó el mandatario colombiano.

Agregó: “Necesitamos una transición del mundo de la codicia, que propone muerte y bombardeos inmediatos y contundentemente letales, hacia los diálogos políticos y sociales que conlleven a la paz seria, real y permanente”.

Contexto: Petro recibió duro golpe por la suspensión del mantenimiento del helicóptero presidencial: así reaccionó el mandatario

“Necesitamos una transición hacia una democracia global donde ninguna nación se imponga sobre otra, bloquee a otra, invada a otra, realice genocidios. La transición humana puede ser rápida y la llamaremos revolución, puede ser lenta y las llamaremos reformas. Si es más lenta que el cronómetro de la vida, solo llegará a la extinción”, puntualizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional, “Voy a respetar la sentencia”

2. Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

3. Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

4. La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron

5. Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Nicolás Maduro y Gustavo Petro

Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

Redacción Semana
Múnera contó con el respaldo de cinco consejeros, en medio de la sesión extraordinaria, en la que otros consejeros (Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero) abandonaron la reunión. El Consejo Superior Universitario firmó una resolución donde dejó sin piso la elección de Peña, quien fue escogido por un proceso democrático el 21 de marzo de 2024.

El profesor José Ismael Peña pide hacer una transición ordenada e inmediata de la rectoría de la Universidad Nacional tras fallo del Consejo de Estado

Redacción Semana
.

Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada del poder en Venezuela

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.