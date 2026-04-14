Gustavo Petro agudiza su enfrentamiento con alcaldes y destapa la figura que le permitiría destituirlos: “Es una causa”

En medio del fuerte choque del presidente de la República, Gustavo Petro, con los alcaldes del país, al señalar que podría sacarlos del cargo, el mandatario colombiano volvió hacer referencia a ese tema en particular.

La controversia estalló por el paro contra el avalúo catastral que se registra en los departamentos de Santander y Casanare, el cual tiene varias vías principales bloqueadas afectando el comercio y la movilidad.

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Sin embargo, el jefe de Estado en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, destapó la figura que podría utilizar para destituir alcaldes y se trata de la declaratoria de conmoción interior: “Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convención americana de DD. HH. permite destituir alcaldes”.

También manifestó el jefe de Estado en respuesta a Asocapitales: “No, señores, todo funcionario público cumple la Constitución y la ley y el presidente de la República es el jefe de la administración pública, según la Constitución”.

“Que un alcalde engañe a su pueblo en época electoral porque no ha cumplido su propio trabajo de readecuación de las tasas del impuesto predial, de acuerdo a la condición económica de los propietarios, y que luego los lance contra el Gobierno nacional, es un delito de prevaricato. Y señalar el delito no es amenazar, es prevenir”, insistió el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

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Asocapitales expresó sobre la afirmación de Petro: “Rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente pueden salir de su puesto. Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida”.

Finalmente anotó: “Principios como la autonomía territorial, la separación de poderes y el debido proceso son fundamentales, y que cualquier sanción contra estos funcionarios requiere intervención judicial. Por ello, hizo un llamado al presidente para que evite este tipo de expresiones y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto al mandato ciudadano y las vías institucionales”.