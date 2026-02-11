Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis climática

Este miércoles 11 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer una decisión sobre su participación en un evento internacional.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano anunció que cancela su asistencia a la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania.

De acuerdo con lo que expresó el jefe de Estado, la determinación que adoptó obedece a la emergencia climática que se registra en varias regiones del país.

“He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, informó el presidente Petro.

Indicó también: “En estos momentos, seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba con todo el Gobierno nacional. ¡No están y jamás los dejaremos solos!”.

Cabe recordar que el lunes y martes de esta semana, el mandatario colombiano lideró dos sesiones de reuniones de alto nivel con autoridades regionales y su equipo de trabajo en Montería, en donde evaluó la magnitud de la emergencia ambiental por inundaciones en Córdoba y Sucre.

También, Petro sobrevoló la zona afectada, publicando un mensaje en X: “Siempre en algún lugar de la tierra brillará el sol”.

“Miro dónde nací y veo en mi mente los autores de la destrucción de mi lugar. Y no somos nosotros, sino los que hundieron el país en sangre, y hay quienes quieren reelegirlos. Que Dios nos ampare. La tumba de mis abuelos está en una colina en Ciénaga de Oro. No se inundaron sus restos. El pueblo no puede reelegir sus verdugos”, expresó el jefe de Estado.

Sumado a ello y sobre la crisis ambiental, el Gobierno nacional espera que la Corte Constitucional levante la suspensión provisional que hizo de la declaratoria de la emergencia económica.

Esos recursos que quedaron congelados, según el presidente de la República, le permitirán a las autoridades fortalecer la atención a las miles de familias damnificadas por la ola invernal.

En la carta que le envió Petro a la Corte Constitucional pidiendo que reactive la emergencia económica, manifestó: “El Gobierno nacional trabaja de manera permanente y coordinada con todos sus ministerios y entidades, reunido en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo una emergencia que ya no es una advertencia futura, sino una tragedia en curso”.