Gustavo Petro culpó a Efraín Cepeda de desatar en el país una “tensión social” por hundir su consulta popular: “Hiciste fraude”

Al jefe de Estado no le gustó la declaración que dio Cepeda sobre el deseo que tiene el jefe de Estado de convocar la consulta popular por decreto. Cepeda dijo que recurriría al Consejo de Estado.

Petro rompe el silencio y no reconoce que fracasaron las protestas del paro nacional: “Una huelga no es una manifestación”

“Es absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el Legislativo, sino el Poder Judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión no de un solo plumazo. Si ellos quieren hacerlo, nosotros acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que le tumban eso por arbitrarios”, expresó este miércoles 28 de mayo el presidente del Senado.