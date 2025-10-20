Suscribirse

Política

Gustavo Petro destapó el misterio de cuántas propiedades tiene: “Vale lo que la sala de una casa de las de Trump”

El mandatario de Estados Unidos ha radicalizado las medidas contra Colombia y contra el presidente de la República.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 4:30 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Un particular mensaje publicó este lunes, 20 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio del fuerte choque que protagoniza con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Tensión diplomática que motivó al Gobierno nacional a tomar medidas drásticas como llamar a consultas el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. Alto funcionario que sostendrá una reunión con el mandatario colombiano.

Contexto: “Mantener el silencio”: exasesor de Donald Trump le da consejo a Gustavo Petro y comparte una alarmante predicción tras crisis diplomática

Pero volviendo al post de Petro, en el mensaje, el presidente de Colombia habló sobre cuántas propiedades tiene e hizo una curiosa comparación con las que, según él, debe tener el jefe de Estado de Estados Unidos.

“No tengo más propiedad que mi casa, que terminé antes de ser alcalde, que hice con mucho amor para mis hijos, y que aún debo una parte al banco”, expresó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro.
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Sumado a ello avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “No tengo más, así que este líder de narcotráficantes, como dice Trump, es algo extraño porque es algo franciscano. Aunque no exagero, llevo la última letra del alfabeto arameo en mi pulso, porque significa que el último será el primero, no en el cielo, sino en la tierra”.

“Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump, pero me gusta, aún sabe a hogar, aunque no vive nadie en ella, como dice la antigua bella canción colombiana”, insistió el mandatario colombiano.

Este lunes, el jefe de Estado ha estado bastante activo en las redes sociales. En donde ha publicado varios mensajes, luego de que Trump arremetió con dureza en su contra, calificándolo como un “líder del narcotráfico”.

GUERRA ARANCELES
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Los roces entre Petro y Trump ya llevan varios meses, desde que el mandatario de EE. UU. volvió al poder luego de ganar las pasas elecciones presidenciales de ese país.

Una de las medidas que ha adoptado la administración de Trump en contra de Petro es la cancelación de su visa. Hecho que se registró luego de que el presidente colombiano se unió a una manifestación pro-Palestina en las calles de Nueva York, en el marco de la Asamblea Genera de las Naciones Unidas.

En la declaración que dio Petro, envió un mensaje directo a los soldados del Ejército de Estados Unidos para que desobedezcan las órdenes de Trump.

Contexto: Petro hizo inesperada contrapropuesta a Trump por aranceles que impondrá a Colombia: “Legalizar la exportación de cannabis”

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé, como cristiano, ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, expresó Gustavo Petro en esa protesta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el impresionante arsenal de guerra incautado en Cali: fusiles, pistolas, miras telescópicas, entre otros

2. Denuncian presunta maquinaria electoral del gobernador de Nariño para impulsar a candidata del Pacto Histórico

3. Recusan al magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la discusión de la pensional por “enemistad ideológica” con el Gobierno

4. Andy Rivera habría confirmado con un beso relación sentimental en pleno concierto; ella es la mujer que lo fechó

5. “Ténganlo en su conciencia”: las duras palabras de Vicky Hernández en el entierro de Gustavo Angarita

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petropropiedades

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro destapó el misterio de cuántas propiedades tiene: “Vale lo que la sala de una casa de las de Trump”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro reveló que el TLC con Estados Unidos “está suspendido de facto”: el presidente advirtió las consecuencias

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, en alocución desde la Casa de Nariño, en Bogotá, el 3 de junio de 2025

¿Petro perdió las juventudes? Los partidos tradicionales arrasaron en elecciones de los Consejos de Juventud

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.