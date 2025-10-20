Gustavo Petro destapó el misterio de cuántas propiedades tiene: “Vale lo que la sala de una casa de las de Trump”

Un particular mensaje publicó este lunes, 20 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio del fuerte choque que protagoniza con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Tensión diplomática que motivó al Gobierno nacional a tomar medidas drásticas como llamar a consultas el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. Alto funcionario que sostendrá una reunión con el mandatario colombiano.

Pero volviendo al post de Petro, en el mensaje, el presidente de Colombia habló sobre cuántas propiedades tiene e hizo una curiosa comparación con las que, según él, debe tener el jefe de Estado de Estados Unidos.

“No tengo más propiedad que mi casa, que terminé antes de ser alcalde, que hice con mucho amor para mis hijos, y que aún debo una parte al banco”, expresó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Sumado a ello avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “No tengo más, así que este líder de narcotráficantes, como dice Trump, es algo extraño porque es algo franciscano. Aunque no exagero, llevo la última letra del alfabeto arameo en mi pulso, porque significa que el último será el primero, no en el cielo, sino en la tierra”.

No tengo más propiedad que mi casa que terminé antes de ser alcalde, que hice con mucho amor para mis hijos, y que aún debo una parte al banco.



“Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump, pero me gusta, aún sabe a hogar, aunque no vive nadie en ella, como dice la antigua bella canción colombiana”, insistió el mandatario colombiano.

Este lunes, el jefe de Estado ha estado bastante activo en las redes sociales. En donde ha publicado varios mensajes, luego de que Trump arremetió con dureza en su contra, calificándolo como un “líder del narcotráfico”.

Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Los roces entre Petro y Trump ya llevan varios meses, desde que el mandatario de EE. UU. volvió al poder luego de ganar las pasas elecciones presidenciales de ese país.

Una de las medidas que ha adoptado la administración de Trump en contra de Petro es la cancelación de su visa. Hecho que se registró luego de que el presidente colombiano se unió a una manifestación pro-Palestina en las calles de Nueva York, en el marco de la Asamblea Genera de las Naciones Unidas.

En la declaración que dio Petro, envió un mensaje directo a los soldados del Ejército de Estados Unidos para que desobedezcan las órdenes de Trump.