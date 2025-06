Gustavo Petro dio la primera orden a sus ministros tras anunciar que decretará la consulta popular. Estos son los detalles

Nueva explosiva carta de Álvaro Leyva a Gustavo Petro: “Usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos”

Frente a la alocución detalló el mandatario colombiano: “La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana”.

“Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo”, insistió el presidente Petro en la declaración televisada.

Sumado a ello, profundizó su tesis sobre la consulta popular vía decreto: “Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular. ¿Se le olvidó? Por eso un congresista de la oposición votó sí y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había llevado por eso sí legítima y no dejó votar a tres senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí”.