Política

Gustavo Petro habló de 60.000 testigos electorales “entrenados” para impugnar mesas de votación

El mandatario colombiano insistió en su tesis de fraude electoral.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 10:22 a. m.
El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia.
El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue con su idea de que en el país se puede estar fraguando un “fraude electoral”, de cara a los próximos comicios que se realizarán para la elección de Congreso, consultas y las presidenciales.

En un mensaje que publicó este martes 24 de febrero en su cuenta personal de X, el jefe de Estado habló de que por partido se debería tener 60.000 testigos electorales “entrenados”, con la misión de impugnar mesas de votación.

“Viene una gran amenaza para la democracia colombiana”: desde distintos sectores le responden a Petro tras alerta de “fraude electoral”

“El software de preconteo de la empresa ASD, filial de Thomas Greg and Sons, sea verificado por auditoría externa de expertos puestos por los partidos, las veedurías internacionales y nacionales”, expresó.

Y avanzó en su tesis sobre el proceso electoral que se registrará en Colombia: “La empresa ADS incurre en el fraude descubierto por el Consejo de Estado en sentencia fallada en Sala Plena en las elecciones de Senado del 2014, después en las elecciones de consulta presidencial y Congreso del 2022 en Colombia y se le denunció en las últimas elecciones de Honduras”.

“Como si nada, vuelve a ser la empresa que hará el preconteo de las elecciones de Congreso y Presidencia para el año 2026”, recalcó.

Además, puso de presente: “Dado que solo se pueden abrir de nuevo las urnas para recontar votos por impugnación de mesa de testigos electorales ante los jueces de escrutinio, si los testigos son limitados en número o el partido no dispone de ellos, en general el resultado queda como se informa por teléfono de la mesa a ADS, y en sus oficinas, según testigos presenciales, se modifican los datos”.

“Un partido debe contar al menos con 60.000 testigos electorales entrenados para impugnar mesas en el momento de apertura de las urnas y hasta que se firman las actas”, subrayó.

Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda por su aparición en los mencionados computadores de Raúl Reyes

Y finalmente expresó: “El preconteo no es legal ni en Colombia ni en buena parte del mundo. El Consejo de Estado, en su fallo de sala plena, ordenó que se debía tener un software ‘del Estado y desde el Estado’ y el fallo ha sido desacatado desde el año 2014, sin investigación alguna desde la Fiscalía”.

