Gustavo Petro habló de su nuevo gabinete y se refirió al perfil de sus nuevos ministros: “Serán jóvenes”

“Ni he repartido eso por cuotas. No me parece bien. Yo no sé por qué algún liberal que esté comprometido con una función y con su pueblo ¿no pueda ser, entonces, miembro del gobierno? Eso no lo entiendo. No creo en ese tipo de sectarismo. Jaime Bateman nunca fue así de sectario. Él hablaba del sancocho nacional. Eso sí, decía: ‘Hay que saber que la papa es papa y que la yuca es yuca’. Pero tenemos que encontrarnos porque si no, no hacemos mayoría y no cambiamos el país” .

“Puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. O sea, ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos. Si uno va a ser candidato, como me ha tocado a mí, que no es un pecado, es un derecho, simplemente se dice y uno se comporta como candidato. Pero no juega una doble actividad, porque en el Ejecutivo no se puede ser candidato. En el Congreso sí, en el Ejecutivo no”, expresó el primer mandatario.