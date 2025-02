Los asesores de Armando Benedetti en Palacio: este es el equipo que trabaja junto al funcionario más poderoso de la Casa de Nariño

“He hecho un trabajo, me lo ha hecho Armando Benedetti, que está aquí sentado, con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la acaban de regalar. Se la pedí prestada, pero que pueda conocer la gente a Juliana”, dijo Petro en ese consejo de ministros, indicándoles a sus camarógrafos mostrar en televisión nacional a la joven de cabello oscuro.