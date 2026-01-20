Política

Gustavo Petro lanzó indirecta a EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro y desató una ola de comentarios en X

El Gobierno nacional prepara la reunión que sostendrá el presidente colombiano con Donald Trump.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 9:53 p. m.
Gustavo Petro criticó la intervención de Estados Unidos en Venezuela que arrojó como consecuencia la captura de Nicolás Maduro.
Gustavo Petro criticó la intervención de Estados Unidos en Venezuela que arrojó como consecuencia la captura de Nicolás Maduro. Foto: Presidencia/API

Este martes 20 de enero, el presidente Gustavo Petro publicó un sorpresivo mensaje por medio de su cuenta de X, en el que habló de las repercusiones por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En el texto que escribió el mandatario colombiano, indicó que el golpe que sufrió Maduro desató una serie de afectaciones, las cuales detalló en la publicación.

“Hacer las cuentas bien. Claro que la actividad de la oposición y su respuesta en el Gobierno de los EE. UU. dejan en peligro la estabilidad económica de Colombia. El golpe que se dio a Venezuela no fue solo a la persona de Maduro; todos nosotros fuimos afectados como sociedad al dispararse el valor de los TES colombianos”, indicó el jefe de Estado.

Y avanzó: “Solo el que se hubiera producido una conversación entre Trump y yo, que no lo hice como persona, sino como presidente de Colombia, hizo de inmediato que bajaran los precios de los TES, ahorrando dineros al país, no a mí”.

Cabe recordar que una vez se conoció del operativo de Estados Unidos que dio con la captura de Maduro, el mandatario colombiano rechazó la violación de la soberanía de Venezuela.

“Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 a. m. Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, dijo en esa ocasión Gustavo Petro.

El jefe de Estado aseguró: “La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscamos convocar el Consejo”.

“El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, recalcó el presidente.

Candidato presidencial lanzó fuerte crítica que llamó la atención de Gustavo Petro: “Usted acabó con todo”

Finalmente, afirmó: “Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”.

