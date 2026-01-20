Política

Candidato presidencial lanzó fuerte crítica que llamó la atención de Gustavo Petro: “Usted acabó con todo”

El cuestionamiento al presidente fue por su política económica.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 9:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra un candidato presidencial que lo criticó.
Este martes 20 de enero, se registró un fuere choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro y un candidato presidencial. Roce que estalló por un cuestionamiento que hizo a su política económica.

Se trata del candidato presidencial a la gran Consulta, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien por medio de su cuenta personal de X, le pasó una fuerte factura al presidente Petro.

“Por qué no empieza por las 191.289 ordenes de prestación de servicios que contrató el gobierno en 2025. Ahí hay 8 billones de pesos. En 2018 fueron un 25% de eso, por cierto”, publicó en el mensaje Cárdenas.

Pero esa pulla no pasó desapercibida por el mandatario colombiano, quien, por la misma vía, le respondió al candidato presidencial, lanzando un dardo en su contra por la gestión que hizo cuando fue ministro de Hacienda.

“Te recuerdo, amigo Mauricio, que usted dejó perder el dinero del estudio del metro subterráneo ya pagado por el Distrito y el trabajo de centenares de personas ilusionadas en Bogotá por resolver el problema de la congestión”, afirmó Gustavo Petro.

Y avanzó en el mensaje: “En un segundo, con su acción de ministro de Hacienda, usted acabó con todo, no solo con los 65.000 millones que pagué por el estudio, sino porque el valor del tiempo de trabajo y de vida perdido en el transporte de Bogotá en estos 10 años no se recupera con una disminución de los tiempos de viaje que el nuevo proyecto envejecido, de hace una década sin terminarlo aún, tampoco producirá disminución del tiempo de viajes en la ciudad”.

“Lo invito a calcular el dinero que significa el que 4 millones de bogotanos al día no puedan reducir los tiempos de viaje, desde que usted hizo su carta negando el metro subterráneo hasta que al fin se pueda hacer un metro subterráneo para Bogotá. Pasarán décadas para que ello ocurre. Use sus dotes de economista para hacer el cálculo de pérdida de economía y vida que produjo”, insistió el jefe de Estado.

Finalmente, la crítica postura de Mauricio Cárdenas, se dio por una reciente declaración que dio el presidente Gustavo Petro, en la sesión de un consejo de ministros que se llevó a cabo el lunes de esta semana en la Casa de Nariño.

“Si quiere la invito”: Gustavo Petro respondió agudo mensaje de María Fernanda Cabal cuestionando su viaje a Manta

Piden que se recorte el gasto, de dónde, de salud, educación, de las vías que ya están concesionadas, si entregan la plata que los concesionarios tienen guardada se pueden suplir los de la reformas tributarias”, indicó en esa reunión el mandatario.

