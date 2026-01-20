Gustavo Petro reaccionó al decreto de su Gobierno que golpeó el salario de congresistas: “Creo que es muy justo”

En medio del revuelo político que se desató a raíz del decreto que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, con el cual les dio un fuerte golpe a los salarios que devengan los congresistas, el mandatario habló sobre esa medida.

Lo hizo por medio de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, en el que señaló que le parece una determinación “justa”.

Además, el jefe de Estado aprovechó esa plataforma para lanzar una crítica al Legislativo por no aprobar sus polémicas reformas sociales: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.

El decreto que reduce el salario de los congresistas lo expidió el Departamento Administrativo de la Función Pública, al retirar una prima de servicios que equivale a 16,9 millones de pesos que estaba contemplada dentro del salario mensual de los legisladores.

Pero las reacciones no se hicieron esperar desde el Congreso; fue el caso del presidente del Senado, Lidio García, quien calificó como un “castigo político” el decreto del Gobierno nacional.

“Petro recibió durante casi veinte años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, insistió Lidio García.

Sumado a ello, afirmó el presidente del Senado: “Acatamos la decisión porque respetamos el Estado de derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”.

Por último, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que golpeó el salario de los congresistas: “El Gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o a un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a dos millones de pesos con el transporte, y es básicamente esa situación de bajarles el sueldo a los congresistas con base en quitar ese decreto y que también es un sentir del pueblo colombiano que cree que sus congresistas ganan mucho más”.