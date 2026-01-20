Política

“Si quiere la invito”: Gustavo Petro respondió agudo mensaje de María Fernanda Cabal cuestionando su viaje a Manta

El cruce de mensajes se dio en las redes sociales.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 7:29 p. m.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro protagonizaron fuerte choque en X.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro protagonizaron fuerte choque en X. Foto: Semana.

Varios sectores políticos no olvidan el misterioso viaje que realizó el presidente Gustavo Petro a Manta, Ecuador, y este 20 de enero, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lo volvió a recordar, lanzando una aguda pulla al mandatario colombiano.

Por medio de su cuenta personal de X, la congresista volvió a mencionar el viaje del jefe de Estado a Manta, en medio de la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero Petro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Gustavo Petro calienta la reunión con Donald Trump y destapa un polémico tema que llamará la atención de la Casa Blanca

“Petro, ahora que va para los EE. UU., reflexione y cuéntele al país por qué se perdió en Manta, Ecuador. Ah, también cuéntenos dónde está el video de la devolución de la plata que les dio alias Papá Pitufo”, publicó Cabal.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro reaccionó al mensaje de María Fernanda Cabal, detallando la actividad que realizó en Manta: “Sí, estimada María Fernanda. No me pude perder en Manta, porque estaba rodeado de decenas de soldados ecuatorianos cuidándome”.

“Y la casa donde estuve ya se la pilló un noticiero y la mostró minuciosamente y no encontró sino una cabaña de madera desde donde se ve el mar y las buganvilias rosadas y la mesa donde me puse a leer y a escribir mi libro, donde anticipo, no escribo nada de usted porque es de economía política y crisis climática; pero si quiere la invito…”, recalcó el mandatario colombiano.

Sobre el cara a cara que se registrará a principios de febrero en la Casa Blanca, entre Petro y Trump, se dará en medio de fuertes tensiones, las cuales han dejado a Colombia en una aguda crisis diplomática con Estados Unidos.

Sumado a ello, esta semana el presidente Petro reveló su deseo de poner sobre la mesa un particular tema con Trump: “Ecopetrol debe acelerar el proceso de adecuación para la importación de gas y hablaré con el presidente Donald Trump y el Gobierno venezolano sobre la articulación energética y eléctrica de Colombia y Venezuela, y Colombia y Panamá”.

Mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X el 18 de enero de 2026.
Screenshot, X de Gustavo Petro. Foto: Mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X el 18 de enero de 2026.

“Esta articulación la ha visto con enemistad la prensa nacional porque rompe el monopolio privado, que es parte de los dueños de la prensa, y que busca reducir las tarifas eléctricas para el país y hacer del Caribe colombiano, ya no un importador de gas, sino un exportador de gas grancolombiano, en beneficio del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela”, dijo el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Y finalizó: “La industrialización de Colombia no se frena por la valorización del peso; el café, por ejemplo, debe industrializarse y afincarse más en el café excelso, transformado industrialmente en las regiones cafeteras, para crecer aún con revaluación del peso colombiano”.

