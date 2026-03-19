Gustavo Petro mandó a leer a funcionaria que le lanzó pulla: “No hay plata para el Parque Los Nevados, pero sí para una película”

Los ecos de la polémica que se desató en el país por la película que financió el Gobierno nacional, sobre la vida del almirante Padilla, y en la cual aparece Gustavo Petro, siguen retumbando en el país.

En esta oportunidad, la secretaria de Ambiente, de la Gobernación del Tolima, Ericka Lozano, a propósito de esa controversia, lanzó una aguda pulla al presidente Gustavo Petro.

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La funcionaria señaló: “No hay plata para el Parque Los Nevados, pero sí para una película”.

Ante ese dardo, el mandatario colombiano reaccionó a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “Leer más libros señora secretaria, tan importante es el parque de los nevados como el arte humano”.

“No puede dividir la naturaleza de la humanidad y la humanidad es esencialmente la cultura”, insistió el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “El parque de los nevados que cuida el gobierno nacional con su presupuesto se defiende dejando en el mundo de usar combustibles fósiles: jamás una expresión del gobierno departamental o suya sobre este asunto. Y la humanidad se defiende con la paz y el arte, que impulsó el gobierno nacional”.

Entre tanto, la funcionaria de la Gobernación del Tolima, expresó otra preocupación: “Nuestra gran preocupación se encamina al indicador más bajo, que es la compra de predios, que asciende a $14.000 millones, donde la Consejería para las Regiones alega un déficit fiscal, mientras el Gobierno nacional destina $15.000 millones a la producción de una película, recurso que cubriría exactamente lo necesario para ayudar a proteger este ecosistema”.

Finalmente, sobre esa controversia de la película del almirante Padilla, el presidente Gustavo Petro defendió esa producción: “Los recursos gastados son la mitad de lo que usted dice, segundo, no es un gasto sino una inversión porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha. Tercero: mi participación de cinco segundos creo que ya con la ayuda de ustedes, traerá mucho más ingresos a RTVC. Cuarto: esto ya se ha hecho en pasados gobiernos con diferentes películas, no sé si Duque lo hizo, y si no, debió”.

“La actual película ha generado 1.400 puestos de trabajo, muchos miembros de la armada participan y se hace en honor, bajo la ley del 2023, del Gran Almirante José Prudencio Padilla, hijo de negro y madre indígena Wayúu, constructor de nuestra independencia y fundador de nuestra fuerza naval”, manifestó en un mensaje de X.

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Y concluyó el mandatario colombiano: “Que un periodista critique el que un canal público produzca cine de alta calidad, olvida esfuerzos enormes que la televisión pública ha hecho por el cine en Colombia y en el mundo. Solo el canal + en Francia, después privatizado, es un claro ejemplo. El arte y la cultura no son asuntos de mercado y es el estado el que debe abrir oportunidades al arte y la cultura de manera que se ejerza en plena y absoluta libertad. Financiar el cine de Colombia puede despegar una de las mayores ramas productivas de Colombia”.