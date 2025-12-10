Gustavo Petro mostró los cuerpos de lancheros que habrían sido bombardeados por EE. UU.: este es el video

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un video en el que al parecer se muestran los cuerpos de varios lancheros, que habrían sido atacados en el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Incursión de la Marina de EE. UU. la cual tiene como misión atacar las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico y el llamado Cartel de los Soles. Este, según el Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, es liderado por Nicolás Maduro.

En el material que compartió Petro, hizo un llamado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, para que avance en un proceso de identificación de los cuerpos.

“Espero del CTI la mayor colaboración para encontrar estos cadáveres. Están enterrados en Puerto López, extremo norte de La Guajira. Al parecer, son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”, afirmó el mandatario colombiano.

Un nuevo bombardeo a supuesta lancha del narcotráfico hizo Estados Unidos en el mar Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Y agregó: “Es inhumano que mientras a los indígenas Wayúu los hayan enterrado, la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación. Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

“Nosotros tenemos el mar estratégico del Caribe para detener el narcotráfico, pero también para sufrir la arbitrariedad. Nuestro mar y nuestro pueblo está herido y fluye la sangre en las playas. El CTI no debe tener temor de identificar restos humanos, es su deber y es deber de nuestra fuerza pública y nuestra justicia identificar personas, que no son animales”, recalco el mensaje en X que publicó Gustavo Petro.

Y avanzó: “Le solicito a la República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación. No más sangre en el Caribe. El pueblo caribeño debe reunirse sin temor para acabar la masacre”.

“Colombia tiene una propuesta de redención del Caribe, para aislarlo de la mafia que siga siendo mar de libertad y de la paz. El Caribe puede ser el segundo renacimiento del arte en el mundo”, puntualizó el jefe de Estado.