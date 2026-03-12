Este jueves 12 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que dio una serie de directrices sobre Ecopetrol.

En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, manifestó que la estatal petrolera debe avanzar hacia una transición energética. Además, ordenó que Ecopetrol se articule con Venezuela.

“Este es el movimiento de cómo se dispara la rentabilidad de Ecopetrol en los últimos seis meses. Se debe al crecimiento del precio internacional del petróleo”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Y avanzó en el mensaje: “Es un momento para que Ecopetrol invierta al máximo en energías limpias y, en la articulación energética con Venezuela y Panamá. Como ven toda la cháchara de oposición sobre la quiebra es, por ahora, carreta”.

El mandatario colombiano ha pedido que Ecopetrol avance lo más rápido posible hacia las energías limpias. Foto: Semana / Getty Images

“Lo que si logra la oposición es que jueces les devuelvan el control de Internexa e ISA y sabotean el programa del gobierno elegido popularmente”, indicó el jefe de Estado.

También afirmó: “Buscan dañar el mega data center de Santa Marta. Se creen seguros que tendrán la Presidencia de la República. Pero para eso mueven magistrados que les devuelvan centenares de millones de dólares a la empresa que hace el escrutinio electoral anulando el contrato de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal”.

Esa mención que hizo el jefe de Estado sobre Ecopetrol, se da en medio de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra del presidente de esa empresa, Ricardo Roa.

En medio de esa diligencia judicial, Roa no aceptó los cargos que imputó el ente acusador, por el delito de tráfico de influencias.

El juez que atendió la audiencia expresó: “Se declara legal la formulación de imputación de cargos. Manifiesta este despacho que la Fiscalía cumplió lo establecido en el Código Penal toda vez que individualizó al señor acá presente (en referencia a Roa)”.