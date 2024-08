Gustavo Petro posesionó a Iris Marín como nueva defensora del Pueblo: “La entidad no pertenecerá a ningún partido político”

La funcionaria, en una declaración que dio, afirmó que la Defensoría del Pueblo en su mandato no pertenecerá a ningún grupo de poder o partido político, al señalar que su misión es ayudar a las comunidades.

“Debe ser una institución con talante moral y ético, que no pertenezca a ningún sector, a ningún partido político, a ningún grupo de poder. La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando con todas las personas que la han venido construyendo, que veo muchas de ellas aquí al final, que la han venido construyendo durante 33 años desde que fue creada, como, por ejemplo, los defensores comunitarios y todos los funcionarios y funcionarias que sirven a la institución del lado de los personeros y personeras y de la gente en los lugares en donde la presencia del Estado es precaria”, expresó la funcionaria.

Además, expresó: “La Defensoría del Pueblo tiene y seguirá teniendo muchos aliados, muchas aliadas de todo el país, pero no le pertenecerá a nadie en particular. Repito un mensaje que les pido no olvidar: confíen en la autonomía de las mujeres. Hoy asumo esta dignidad con lealtad por la Constitución y por el sueño de la Asamblea Constituyente que tuvo de tener una institución que se dedicara de manera exclusiva a los derechos humanos”.