Gustavo Petro quiere que por encima del inglés como segundo idioma se consideren “las lenguas más ancestrales”

“Jamás he dicho que no se hable o no se estudie inglés, yo mismo lo impulsé como alcalde de Bogotá, lo que no se puede hacer como referendo constitucional, es que el inglés sea lengua oficial en los colegios, como impulsa un grupo de la oposición y ya fueron aprobadas sus firmas por el registrador. A ese derecho deberían llegar primero, nuestras lenguas más ancestrales” , posteó el jefe de Estado.

“Quiero que los estudiantes estudien inglés, alemán, francés, chino y la mayor cantidad de las lenguas de Colombia, que no son esas. Son las de los indígenas y hay una de los negros y no sale. Eso sí no es oficial. Y entonces aparece un magistrado por ahí —que no quiero criticar— diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés”, insistió el mandatario colombiano en esa intervención que hizo en la Casa de Nariño.