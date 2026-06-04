Gustavo Petro reaccionó a la denuncia de Salvación Nacional contra su ministro Daniel Rojas: “Instrucción que he impartido”

No pasó desapercibida para el presidente de la República, Gustavo Petro, la denuncia que radicó Salvación Nacional en la Procuraduría en contra de su ministro de Educación, Daniel Rojas, por una supuesta participación en política.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado justificó a su funcionario al revelar que ordenó a su gabinete defender su programa de gobierno. Además, Petro mencionó a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

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“Cada vez que se ataca un programa del Gobierno, todo funcionario o funcionaria del Gobierno tiene derecho a defenderlo. Es instrucción que he impartido y es derecho del Gobierno defender al Gobierno ante la mentira”, manifestó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “El exministro de Hacienda del gobierno de Duque, hoy candidato a una vicepresidencia, puede decir que empezó el programa ‘Matrícula cero’, pero no es cierto que la magnitud del actual programa de gratuidad en la educación tenga sus mismas características”.

“La gratuidad educativa en las universidades e instituciones tecnológicas de educación superior públicas está basada en la universalidad como derecho para la juventud, no es transitoria, y ha logrado coberturas que ya llegan al 95 % al ubicarse como gasto de funcionamiento bajo la protección de la Ley 30, cuyo artículo 86 se reformó por el Congreso en mi periodo; garantiza algo que el exministro de hacienda no quiso aprobar. Que la gratuidad implica el pago de los servicios pedagógicos y otros a la universidad que amplía la cobertura aumentando los cupos para la entrada de estudiantes”, recalcó el mandatario colombiano.

También afirmó: “Usaban el programa ‘Matrícula cero’ era en la partida de inversión, que no lo protege de la orden de irreversibilidad de la Ley 30, que es solo para funcionamiento, y por eso no aumentaba la cobertura y era transitorio”.

“Es este punto, la garantía por ley de la no reversibilidad de la gratuidad para todo estudiante que entre a la universidad y el aumento de ellos y ellas es lo que nos permite ponernos como objetivo que todas las generaciones juveniles puedan acceder a una cobertura del cien por ciento a la educación superior de manera gratuita y como derecho”, subrayó Petro.

Y por último, indicó el presidente en su cuenta personal de X: “Solo así llegaremos a ser una sociedad del conocimiento, única forma de hacer progresar un país en el siglo XXI. El ataque al ministro de Educación por defender el programa de gratuidad no es más que el intento de su desmonte bajo la consigna de reducir el 40 % del Estado que levanta la extrema derecha para evitar una reforma tributaria que financie estos gastos imprescindibles para la sociedad, con los fuertes ingresos de las capas más poderosas y especuladoras que quieren volver al poder”.

“El deber y derecho del Gobierno es defender su programa votado por el pueblo mayoritariamente hasta el 6 de agosto del año 2026. La determinación que tome y que hará efectiva el pueblo a partir del 7 de agosto de este año es determinación libre del pueblo”, puntualizó Petro.

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Cabe reseñar que la Procuraduría ha suspendido de manera provisional al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por participación en política.