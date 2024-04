Gustavo Petro reivindica la idea de Irene Vélez: asegura que es “imprescindible en el mundo” un “decrecimiento” en combustibles fósiles

Petro compartió un artículo de la revista Review of International Studies , publicada por la Universidad de Cambrigde, en Reino Unido. El título del texto científico es “Decrecimiento, asimetrías globales, y justicia ecosocial: perspectivas descoloniales de América Latina”.

Mientras en Colombia la prensa se burlaba de unas palabras de la ex ministra de energía Irene Velez, este artículo de la revista de la Universidad de Cambridge reivindica a la exministra y la pertinencia de la discusión del decrecimiento. Aristóteles decía que economía era el…

Irene Vélez, a responder en juicio disciplinario por mover sus influencias para que sus hijos salieran del país

La Procuraduría General citó este jueves a juicio disciplinario a la exministra de Minas Irene Vélez por presuntamente mover influencias ante funcionarios de Migración Colombia, con el fin de lograr que sus hijos menores de edad salieran del país, pese a que no tenían los permisos para hacerlo.

“Llamó aquí directamente, se le autorizó, ella dijo que mandaba un correo más tarde, para que tenga conocimiento”, señala uno de los correos electrónicos. Esto confirma lo revelado en exclusiva por Juan Felipe García, presidente del sindicato de Migración Colombia (Osemco), quien le contó a SEMANA que por no contar con todos los documentos se le iba a negar la salida del país al hijo menor de la entonces ministra.

Para la Sala de Instrucción existió una presión utilizándose el cargo, rechazando así los argumentos de la defensa de la ahora exministra que indicó que todo se trató de un favor “(…) no pudiendo valorarse este comportamiento como un simple acto de cortesía, en tanto ello demandó un actuar contrario al ordenamiento jurídico, al cual se accedió en virtud de la solicitud desplegada por la investigada, que de no haber mediado no se hubiera concretado el proceso de emigración, como en principio lo hizo saber el primer oficial que atendió el caso”.