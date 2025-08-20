Gustavo Petro respondió por “desplante” a importante evento de la Corte Constitucional: “No tengo problemas de salud”

Revuelo se desató en varios sectores del país por el nuevo desplante que protagonizó el presidente Gustavo Petro a un evento que organizó para este miércoles, 20 de agosto, con la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo que expresó el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, se les notificó que Petro “tenía problemas de salud”, por lo que no pudo estar en el conversatorio en defensa del orden constitucional y del Estado social de la Corte Constitucional.

“Que tiene problemas de salud, según nos lo comentó. De todas maneras estamos pendientes de él. Este es un evento de cordialidad, respeto, concordia y esperanza. Lastimosamente, no viene, pero estamos prestos a tejer lazos de amistad, unidad y de esperanza”, anotó el magistrado Ibáñez.

No obstante, Petro salió al paso de la controversia que se desató por su no asistencia y afirmó que no tiene problemas de salud.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Además explicó las razones del por qué no estuvo en el conversatorio: “No tengo problemas de salud. Podría ir de una. Privilegiaron una reunión con congresistas para el presupuesto que es importante, pero creo que la Corte Constitucional es más importante, que la reunión y daba tiempo para hacer una y otra”.

No tengo problemas de salud. Podria ir de una. Privilegiaron una reunión con congresistas para el presupuesto que es importante, pero creo que la corte constitucional es más importante, que la reunión y daba tiempo para hacer una y otra https://t.co/IhWF76BXTD — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2025

Entre tanto, con ese nuevo desplante de Petro a las altas cortes, crecen las voces que advierten sobre la tensión que aún permanece entre el mandatario y la rama judicial. Frente al caso puntual del presidente de la Corte Constitucional, el jefe de Estado lo señaló de estar detrás de una supuesta estrategia para tumbar su polémica reforma pensional.

Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y el presidente Gustavo Petro Urrego. | Foto: Semana/Presidencia.

“Yo hablé del magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional) y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, dijo Petro hace varios días.

Y expresó en esa ocasión: “Miren cómo es, yo no entiendo la verdad ese mundo, porque ya se hizo ley, ya el pueblo lo quiere, ya subsanamos como nos dijeron, ¿por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional a favor de dos banqueros, que además quieren que se haga la reforma o que si no se van a quebrar?”.