Gustavo Petro restó importancia a las versiones que advierten que Colombia se quedará sin gas y dijo que se trata de “ideología”

En un congreso que reunió al gremio energético del país, que se llevó a cabo este jueves 19 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio una particular declaración que dejó a los asistentes sorprendidos.

En ese sentido, el mandatario colombiano restó importancia a las alertas que se han conocido desde diferentes sectores, sobre que Colombia se quedará sin gas.

Para el jefe de Estado, esas advertencias son “ideológicas”, insistiendo que el país debe acelerar la transición hacia energías limpias, que no dependan de las fósiles.

En ese mismo discurso, el jefe de Estado ordenó a Ecopetrol que tome la medida de dejar de demandar gas, petición que generará varias reacciones.

“¿Por qué tiene que pedir permiso al Estado para poner la autogeneración de su casa o de su empresa? Yo la libero. Para mí, una de las causas que debía haber salido de la Creg ya, y me autocritico porque no sale, yo he visto resoluciones que duran seis meses guardadas”, dijo Petro en su tesis.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y avanzó: “Eso no es por pereza, eso es porque a alguien le interesa que no salga. La autogeneración debe ser de libre iniciativa en Colombia, con alguna restricción ambiental para no caer en pendejadas de poner donde no es, o poner un techo donde el edificio se va a caer, cosas de esas, pero debe ser, y el mercado cambia”.

El presidente Gustavo Petro restó importancia a la alerta de que Colombia se va a quedar sin gas, dijo es “ideología” y le ordenó a Ecopetrol dejar de demandar gas y pasar a energías limpias. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JM4WlZsFSr — Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2024

“Obviamente, estoy hablando que estamos entrando a una nueva fase del mercado donde los operadores tienen que cambiar la postura para liberar esto, para liberarlo y no amarrarlo como hasta ahora está”, anotó el jefe de Estado.

También aseguró: “Ahora significa entonces que los empresarios del ACPM y gas en los termos pasen a energías limpias, así de simple; que Ecopetrol pase a energías limpias, deje de mandar gas, que es el mayor demandador de gas y es del Estado, pues mayoritariamente”.

Palacio de Nariño Casa de Nariño Bogotá, mayo 23 de 2024 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Por ahí empieza el ejemplo, ya debería haber cero demanda de gas de Ecopetrol. Y toda esa teoría que nos vamos a quedar sin gas, que es ideología, es que tenemos que salir de ahí y tenemos que salir del carbón”, insistió el jefe de Estado.

“Ya vivimos 50 años del carbón, se acabó, no nos compran carbón. El escándalo de Israel de que impedí que no nos compran carbón. Miren las cuentas nacionales, la crisis presupuestal tiene que ver con eso, que ya lo habíamos anunciado”, expresó.

Ecopetrol Petro | Foto: Collage Semana

Y continuó con su declaración: “Lo que pasa es que nos estamos demorando en la transición, en salir de ahí rápido y entrar al nuevo mundo. El nuevo mundo es una oportunidad para Colombia si llega antes que la química de la atmósfera nos acabe. Entonces, digamos, esa es nuestra política, más o menos aquí claramente explicada. Eso se vuelve matemática, sí, se vuelve fórmula, sí, se vuelve normas internas o normas del gobierno, sí, se vuelve leyes, pues tendríamos que ver que es de ley, pero sí, lo podemos hacer con ustedes”.