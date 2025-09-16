Gustavo Petro reveló detalles de la captura de un peligroso cabecilla del Clan del Golfo: “Será extraditado a EE. UU.”

El presidente Gustavo Petro reveló este martes, 16 de septiembre, detalles de la captura que realizó la Policía Nacional de un señalado cabecilla del Clan del Golfo.

En su cuenta de X, el mandatario dio a conocer que se trató de alias Bendecido, quien fue capturado luego de un operativo que se desplegó en Montería, en el departamento de Córdoba.

Sin embargo, llamó la atención que ese resultado de la Policía, lo reveló el jefe de Estado, luego de que el Gobierno de Estados Unidos tomó la determinación de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

“Capturado alias Bendecido, en la ciudad de Montería, miembro del Clan del Golfo, será extraditado por la exportación de altos volúmenes de narcóticos”, posteó el mandatario colombiano.

Capturado alias " Bendecido" en la ciudad de Montería, miembro del clan del golfo, será extraditado por la exportación de altos volúmenes de narcóticos. pic.twitter.com/hw9nuSALYU — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

Sobre ese caso de alias Bendecido, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, indicó en su cuenta de X: “En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, capturó a John Jairo García Murillo, alias Bendecido, requerido por la Corte del Distrito Este de Texas (Estados Unidos) por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas”.

Director de la Policía, general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sumado a ello indicó el oficial: “El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el Clan del Golfo, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Go-Fast”.

¡‘𝗖𝗔𝗘 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗔𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 ‘𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟𝗙𝗢’! En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, capturó a John Jairo García Murillo,… pic.twitter.com/pqYgHJgc3z — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 15, 2025

“La acción conjunta permitió afectar las finanzas criminales de la estructura en más de 30 millones de dólares y se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”, recalcó el director de la Policía.

Entre tanto, hace varios días, Petro, en medio de una agenda regional, dio a conocer que se activó una conversación de paz con el Clan del Golfo.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Les quiero informar al alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista (Clan del Golfo). He iniciado varias; yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, expresó Petro.

Además, detalló en esa ocasión: “Pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno; todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”.