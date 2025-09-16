Suscribirse

Política

Gustavo Petro reveló detalles de la captura de un peligroso cabecilla del Clan del Golfo: “Será extraditado a EE. UU.”

A través de su cuenta personal de X, el presidente dio a conocer en qué región del país se llevó a cabo el operativo.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 6:38 p. m.
Gustavo Petro y alias Bendecido
Gustavo Petro y alias Bendecido. | Foto: Foto tomada de video de la Policía y foto de la Presidencia

El presidente Gustavo Petro reveló este martes, 16 de septiembre, detalles de la captura que realizó la Policía Nacional de un señalado cabecilla del Clan del Golfo.

En su cuenta de X, el mandatario dio a conocer que se trató de alias Bendecido, quien fue capturado luego de un operativo que se desplegó en Montería, en el departamento de Córdoba.

Contexto: A Gloria Miranda, dos veces viral con Petro, le piden renunciar: “Una vergüenza”

Sin embargo, llamó la atención que ese resultado de la Policía, lo reveló el jefe de Estado, luego de que el Gobierno de Estados Unidos tomó la determinación de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

“Capturado alias Bendecido, en la ciudad de Montería, miembro del Clan del Golfo, será extraditado por la exportación de altos volúmenes de narcóticos”, posteó el mandatario colombiano.

Sobre ese caso de alias Bendecido, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, indicó en su cuenta de X: “En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, capturó a John Jairo García Murillo, alias Bendecido, requerido por la Corte del Distrito Este de Texas (Estados Unidos) por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas”.

El director de la Policía, general Carlos Triana, y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
Director de la Policía, general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sumado a ello indicó el oficial: “El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el Clan del Golfo, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Go-Fast”.

“La acción conjunta permitió afectar las finanzas criminales de la estructura en más de 30 millones de dólares y se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”, recalcó el director de la Policía.

Entre tanto, hace varios días, Petro, en medio de una agenda regional, dio a conocer que se activó una conversación de paz con el Clan del Golfo.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Les quiero informar al alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista (Clan del Golfo). He iniciado varias; yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, expresó Petro.

Además, detalló en esa ocasión: “Pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno; todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”.

Contexto: “Acataremos la orden”: Armando Benedetti confirma a SEMANA que Colombia suspenderá compra de armamento a EE. UU. tras descertificación

“La condición para hablar, la condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama sociojurídico, no depende tanto de mí. De mí depende lo socio, la sociedad en el territorio, su riqueza alternativa, pero lo jurídico es independiente al Gobierno”, puntualizó Gustavo Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

2. Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

3. Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

4. Cómo darle impulso a Córdoba con las alianzas público-privadas: esto dicen las empresas pujantes de la región

5. Andrea Guzmán, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, se destapó por el reality y dejó pulla: “Preferiría no repetir nunca jamás”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroClan del GolfoExtradición a Estados Unidos

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

Redacción Semana
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

Redacción Semana
Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron.

Excancilleres de Petro se pronuncian sobre descertificación: “Debemos intensificar la erradicación de cultivos ilícitos”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.