Suscribirse

Política

Gustavo Petro reveló que su abogado de confianza defenderá a la familia del pescador que murió en bombardeo de Trump

El jefe de Estado dio directrices a la Agencia Jurídica del Estado sobre las incursiones militares en el mar Caribe.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 5:15 p. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió a las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe.
Gustavo Petro mantiene una confrontación con Donald Trump. | Foto: @SecWar/Presidencia

Este lunes primero de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer una novedad sobre el caso del supuesto pescador colombiano, que murió en uno de los bombardeos que ordenó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el mar Caribe.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, los ataques han sido en contra de embarcaciones que transportan droga en el mar Caribe. En medio de las tensiones diplomáticas que vienen creciendo entre Trump y la señalada dictadura de Nicolás Maduro.

Contexto: “Señoritos de Washington”: el mensaje que publicó Gustavo Petro, cerca de las dos de la mañana, que desató revuelo

Sin embargo, en un mensaje que publicó Petro en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano, reveló que uno de sus abogados de confianza defenderá a la familia del pescador colombiano que murió en uno de los ataques letales de Estados Unidos.

“Abogados estadounidenses de los dos partidos se unen para examinar la política del secretario de guerra de Trump que ha ocasionado el asesinato a civiles caribeños bajo sus órdenes directas”, posteó Gustavo Petro.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de noviembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro ha criticado los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Y agregó en el mensaje: “Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad”.

“La agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”, recalcó el mandatario colombiano.

Pero el caso del pescador colombiano Alejandro Carranza ha generado varias dudas. Ya que este hombre, que es oriundo de Santa Marta, estuvo involucrado en un caso muy sonado y que marcó a la policía de la capital del Magdalena hace casi una década.

Los hechos se remontan entre marzo y septiembre de 2015, momento en el que salió a la luz la desaparición de 264 armas de fuego que habían sido incautadas a grupos ilegales y que se encontraban en el almacén de evidencias de la Sijín.

Alejandro Carranza Medina, Gustavo Petro y bombardeo de Estados Unidos a lancha.
Alejandro Carranza Medina, Gustavo Petro y bombardeo de Estados Unidos a lancha. | Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: Getty Images / Foto 3: @marcorubio

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación inició con las respectivas investigaciones y encontró las irregularidades que se ejecutaron: una patrullera de la Sijín falsificó la firma de un fiscal y con ello autorizó el retiro de las mencionadas armas.

Finalmente, y de acuerdo con las pesquisas de las autoridades, la banda —que en su momento era conocida como Los Pachenca— pagó 300 millones de pesos para que le devolvieran las armas.

Contexto: Petro increpó a Fajardo y le dijo que terminará apoyado por Uribe; él le respondió con firmeza. ¿Qué dijo?

Las investigaciones comenzaron a andar y todo terminó en la captura de siete personas, dentro de las que estaba Alejandro Andrés Carranza Medina, el pescador que ahora es defendido por Petro y que, al parecer, murió en el bombardeo del 16 de septiembre ocurrido en el mar Caribe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

2. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

3. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

4. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

5. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMar CaribeDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.