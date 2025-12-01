Gustavo Petro reveló que su abogado de confianza defenderá a la familia del pescador que murió en bombardeo de Trump

Este lunes primero de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer una novedad sobre el caso del supuesto pescador colombiano, que murió en uno de los bombardeos que ordenó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el mar Caribe.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, los ataques han sido en contra de embarcaciones que transportan droga en el mar Caribe. En medio de las tensiones diplomáticas que vienen creciendo entre Trump y la señalada dictadura de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en un mensaje que publicó Petro en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano, reveló que uno de sus abogados de confianza defenderá a la familia del pescador colombiano que murió en uno de los ataques letales de Estados Unidos.

“Abogados estadounidenses de los dos partidos se unen para examinar la política del secretario de guerra de Trump que ha ocasionado el asesinato a civiles caribeños bajo sus órdenes directas”, posteó Gustavo Petro.

Gustavo Petro ha criticado los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Y agregó en el mensaje: “Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad”.

“La agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”, recalcó el mandatario colombiano.

Pero el caso del pescador colombiano Alejandro Carranza ha generado varias dudas. Ya que este hombre, que es oriundo de Santa Marta, estuvo involucrado en un caso muy sonado y que marcó a la policía de la capital del Magdalena hace casi una década.

Los hechos se remontan entre marzo y septiembre de 2015, momento en el que salió a la luz la desaparición de 264 armas de fuego que habían sido incautadas a grupos ilegales y que se encontraban en el almacén de evidencias de la Sijín.

Alejandro Carranza Medina, Gustavo Petro y bombardeo de Estados Unidos a lancha. | Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: Getty Images / Foto 3: @marcorubio

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación inició con las respectivas investigaciones y encontró las irregularidades que se ejecutaron: una patrullera de la Sijín falsificó la firma de un fiscal y con ello autorizó el retiro de las mencionadas armas.

Finalmente, y de acuerdo con las pesquisas de las autoridades, la banda —que en su momento era conocida como Los Pachenca— pagó 300 millones de pesos para que le devolvieran las armas.