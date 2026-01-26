Política

Gustavo Petro se reunió con un líder progresista de EE. UU., crítico de Donald Trump; ¿la foto llamará la atención de la Casa Blanca?

Aún se ultiman detalles de la reunión que tendrá el presidente colombiano con el mandatario de Estados Unidos.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 8:46 p. m.
Gustavo Petro y líderes del progresismo
Gustavo Petro y líderes del progresismo Foto: Presidencia

A pocos días de la reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se llevará a cabo el próximo 3 de febrero en Washington, en la Casa Blanca, el mandatario colombiano sostuvo un encuentro con líderes del progresismo en la Casa de Nariño, cuyos detalles que compartió en su cuenta personal de X.

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Sin embargo, llamó la atención que dentro de los asistentes estuvo el coordinador de la Internacional Progresista de EE. UU., David Adler, quien ha sido un amplio crítico de Donald Trump.

Se trata de un encuentro que podría llamar la atención de la Casa Blanca, a pocos días del esperado encuentro entre Petro y Trump.

En el mensaje, el mandatario señaló: “En Bogotá se reúnen progresistas del mundo entero, líderes de calidad, hombres y mujeres convencidos del cambio de era que viene y una humanidad libre, emancipada. Un gran frente humano por la vida. Pacto por la vida en todo el mundo”.

Además, en la publicación, el jefe de Estado compartió la lista de asistentes a la reunión en la Casa de Nariño:

Coordinador de la Internacional Progresista (EE. UU.), David Adler.

Exalcalde de Nueva York (EE. UU.), Bill de Blasio.

Alcaldesa de Tucson (EE. UU.), Roxanna Valenzuela.

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional (Francia), Clémence Guetté.

Miembro del Congreso de los Diputados (España).

Gerardo Pisarello, asesor principal del canciller (México), Efraín Guadarrama.

Excanciller de la República (Ecuador), Guillaume Long.

Miembro del Parlamento (Reino Unido), Zarah Sultana.

Abogado y activista (EE. UU.), Steven Donziger.

Fundadora de CodePink (EE. UU.), Medea Benjamin.

Concejal de la ciudad de Chicago (EE. UU.), Anthony J. Quezada.

Copresidente de Democratic Socialists of America (EE. UU.), Christian Araos.

Cabe señalar que el viernes de la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó una conversación telefónica con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.

En ese contacto, la Cancillería reveló detalles a través de su cuenta oficial de X: “En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump el 3 de febrero de 2026”.

“En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, anotó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Tiembla Gustavo Petro? Ecuador busca ayuda de Estados Unidos para fortalecer la frontera con Colombia

Finalmente expresó la entidad del Gobierno: “De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. La llamada fue descrita por las partes como ‘muy positiva‘”.

