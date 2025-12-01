Gustavo Petro sorprendió con mensaje en X: “No matar en Navidad, es la orden del presidente”

En medio de la situación de orden público que se registra en varias regiones del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un anuncio por medio de su cuenta personal de X.

En la publicación, el mandatario colombiano dio detalles de una orden que impartió: “No matar en Navidad”.

Además, en el post que sorprendió a los usuarios de X, el jefe de Estado colombiano reconoció que “aún es más alto el número de personas asesinadas”.

“Informo a Colombia que estamos bajando la tasa de homicidios con respecto al año pasado, pero aún es más alto el número de personas asesinadas”.

Gustavo Petro publicó un inesperado mensaje en su cuenta personal de X. | Foto: Presidencia.

“Con un gran esfuerzo de la Policía Nacional y de los colombianos hemos revertido tendencias al alza en el asesinato y espero en este mes de diciembre bajen más las muertes”, expresó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “Que gane la vida y no la muerte. Está Navidad que viene debería Colombia vivirla sin muertos y muy llena de vida. No matar en Navidad, es la orden del presidente de la República de Colombia”.

Informó a Colombia que estamos bajando la tasa de homicidios con respecto al año pasado, pero aún es más alto el número de personas asesinadas



Con un gran esfuerzo de la policía nacional y de los colombianos hemos revertido tendencias al alza en el asesinato y espero en este… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

“La revolución es la vida y es por la vida. Hoy en el mundo, matar es un asunto contrarrevolucionario. La revolución de hoy en todo el mundo es la lucha por la vida atacada por las emanaciones del petróleo y el carbón en el planeta, emanaciones que se producen por la codicia y por muchas otras razones, pero esas otras razones en gran parte son, también, por el producto de la codicia. Codicia y vida son antagónicos”, recalcó Gustavo Petro en el mensaje que publicó en X.

Sumado a ello y en medio de una reflexión por el inicio del mes de diciembre, Petro dijo: “Hagamos el esfuerzo de no matarnos entre nosotros y en cambio amarnos, que es mejor, amar hijos, nietos, amigos, a las otras y los otros, el amor es una energía y una comunicación que puede encadenarse”.

“Una gran cadena de amor puede detener las bombas y la muerte porque el amor es la energía de la vida. Menos codicia y más amor. Las cosas que con la codicia se quieren adquirir, también se pueden adquirir a través de la ayuda mutua, la ayuda es lo que salvó a la humanidad en el planeta y la ayuda mutua es amor”, insistió el mandatario colombiano.