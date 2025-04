Hallan angustiantes mensajes en espejos del Congreso: “Rompimos el silencio y nada pasó”

En diferentes puntos y con el #DenunciaInsegura, se dejó por sentado: “Los que protegen a mi jefe, me acosan a mí”, y “aquí a los acosadores les renuevan el contrato”. Esto está enmarcado en una protesta que tiene en alarma al capitolio.

“La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024, sólo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito”, afirmó la denunciante.

Ese protocolo que se diseñó estableció varios pasos para atender las denuncias: reconocimiento del hecho, contacto con los canales de denuncia, activación de una ruta de orientación psicológica y legal, y garantías de protección para la víctima, entre otros. “No obstante, la experiencia de las denuncias demuestran que en la práctica este sistema no funciona”, se agregó en el comunicado.

Son múltiples las falencias que han identificado las mujeres: “Presenta fallas estructurales, como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas. Además, no define con claridad las competencias institucionales. Por otro lado, las capacitaciones en violencia de género no son obligatorias ni evaluadas, y no cuentan con indicadores ni herramientas para medir su impacto o la reincidencia de casos”.