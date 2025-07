Hasta el 2036 la Imprenta Nacional producirá los pasaportes en Colombia, según el convenio con la Cancillería

“Se requiere realizar la suscripción de un Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para contribuir con apoyo logístico, humano y tecnológico para el fortalecimiento y beneficio mutuo, enfocado en la estructuración de proyectos que incluyan actividades relacionadas con la edición, diseño, impresión, divulgación, distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos, publicaciones y comunicación gráfica, en las cuáles la experticia, experiencia, capacidad instalada y trayectoria de la Imprenta Nacional sean fundamentales y aporten un valor agregado en la prestación del servicio a cargo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, contribuyendo además en la transferencia de conocimientos respecto del Know How que ha adquirido la Imprenta Nacional en cumplimiento de sus funciones”.

La junta directiva de la Imprenta Nacional estuvo reunida y tomó estas decisiones que son el sello de que el Gobierno Petro sacará del camino a Thomas Greg para manejar el asunto de los pasaportes. Aunque este es el primer paso, aún no queda descartada una prórroga con esta empresa ya que el acuerdo marco no da luces sobre quién se encargará del tema desde el primero de septiembre y seguramente la Imprenta no podrá suplir esas necesidades de inmediato. Thomas terminará su contrato el 31 de agosto y se sabe que no quedarán libretas disponibles.