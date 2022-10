“Hay gente tan incauta e ilusa que cree que se debe a Petro”: críticos del Gobierno le reconocen a Santos y a Duque la eliminación de la visa de colombianos en Reino Unido

El actual Gobierno aún no designa embajador de Colombia en el Reino Unido. Este martes, Petro entregará detalles de la eliminación de la visa de turistas.

Este lunes festivo, después de adelantar un consejo de ministros que se extendió durante más de tres horas, el presidente Gustavo Petro le contó al país que los colombianos podrán ingresar a Reino Unido sin necesidad de visa. “Agradezco por la decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Algunos funcionarios del Gobierno atribuyeron el logro a esta administración, incluido el embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz. “Los turistas colombianos podrán visitar Reino Unido sin visa, un logro del gobierno del cambio, una gran gestión del presidente Gustavo Petro en tan solo dos meses”, dijo.

Los turistas colombianos podrán visitar Reino Unido sin VISA. 🇬🇧🤝🇨🇴 Un logro del #GobiernoDelCambio, una gran gestión del presidente @petrogustavo en tan solo dos meses. — León Fredy Muñoz (@LeonFredyM) October 18, 2022

Los opositores petristas no se quedaron callados y le recordaron que en los dos meses de la nueva administración de izquierda ni siquiera se ha nombrado embajador de Colombia en el Reino Unido. Es más, recordaron que el presidente no asistió al entierro de la Reina Isabel II, una de las figuras políticas más importantes en esa región de Europa, y delegó a su esposa, Verónica Alcocer y al canciller, Álvaro Leyva.

El excongresista del Centro Democrático, Juan David Vélez, dijo que él lideró en el Congreso la aprobación del TLC entre Colombia y el Reino Unido firmado durante el gobierno de Iván Duque. “Este acuerdo incluía la flexibilización de la visa para los colombianos. Estos son verdaderos logros de política exterior pensando en los colombianos”, informó.

El exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, tampoco se quedó callado. “Felicitaciones a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque por el arduo trabajo de varios años que condujo a la eliminación de la visa de turismo para los colombianos de visita al Reino Unido. Hay gente tan incauta e ilusa que creen que se debe a Gustavo Petro”, afirmó el abogado, uno de los dirigentes más críticos contra el actual Gobierno.

El empresario Mario Hernández agradeció al Reino Unido. Y añadió: “me imagino el presidente Iván Duque por la eliminación de la visa. Podremos volar a Europa vía Londres”.

Lo mismo hizo la diputada de Antioquia por el Centro Democrático, Verónica Arango: “Ya no necesitamos visa al Reino Unido gracias a la doctora Marta Lucía Ramírez, en su papel de canciller, y del gobierno Duque. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, apuntó.

Precisamente, el expresidente Iván Duque se pronunció este martes al conocer la noticia. “Fueron muchos meses de trabajo. Quiero agradecer y felicitar a las autoridades del Reino Unido por la eliminación de la visa para los colombianos. En nuestro gobierno logramos el TLC post-Brexit y avanzamos hacia este paso histórico. Gracias a Boris Johnson y Liz Truss”.

La lista es larga. El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez dijo que hay algo que no concuerda: “discurso frente a hechos de Petro. ¿Acaso no despreció abiertamente el TLC con el Reino Unido? Ahora sale a celebrar un logro que no le es propio. La bandera de un socialista es la incoherencia, siempre, sin excepción”.

Hay algo que no concuerda, como casi todo en el tema: discurso frente a hechos de Petro. ¿Acaso no despreció abiertamente el TLC con el Reino Unido? Ahora sale a celebrar un logro que no le es propio. La bandera de un socialista es la incoherencia, siempre, sin excepción. https://t.co/FtpC1Q2iZA — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) October 18, 2022

Aunque el presidente Gustavo Petro no se atribuyó en su trino ninguna gestión, algunos de sus opositores estiman que le faltó reconocer la labor adelantada por sus antecesores.

Se espera que este martes el presidente entregue detalles del alcance y las condiciones que llevaron a que el Reino Unido haya eliminado el visado de turistas a los colombianos.