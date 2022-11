María Fernanda Cabal estalla en burlas por marcha petrista: “Hay más palomas que gente” en la Plaza de Bolívar

Definitivamente uno de los mayores pulsos entre el petrismo y la oposición se está dando en las calles. Mientras los sectores que son críticos del Gobierno ya han hecho tres jornadas de movilización en apenas 100 días que lleva Gustavo Petro en la Casa de Nariño, ahora los seguidores del mandatario también salieron a manifestarse, pero en apoyo a la gestión del jefe de Estado.

De acuerdo con el senador Gustavo Bolívar, uno de los convocantes a la movilización petrista, la idea de llamar a un plantón a favor del presidente se dio debido a que la oposición no le estaba dando tiempo a la gestión del mandatario, “al primer mes ya hubo una marcha, pues pensé que también debería haber una para respaldar la obra del Gobierno y las reformas que estamos impulsando en el Congreso”, precisó.

Por su parte, Francisco Maltés, otro de los organizadores, aseguró en SEMANA que las movilizaciones son para poner en evidencia que sí se han venido presentando cambios, a pesar de que Petro lleva apenas 100 días en el poder.

“Es evidente que en Colombia se vienen desarrollando cambios en el anhelo popular y que no habían podido materializarse porque no había un gobierno que así lo hiciera. En primer lugar, la reforma tributaria. Esta reforma tiene un carácter progresivo y pagan impuestos los que más tienen y no los que menos tienen. El estallido social que comenzó el 21 de noviembre de 2019 se dio porque el presidente (Iván) Duque planteó una reforma laboral y pensional a los ‘gorrazos’. El presidente Petro ha dicho que las reformas serán concertadas. Entonces, hay unos cambios que se comienzan a ver y son reales”, apuntó el líder sindical.

Sin embargo, a pesar de que los manifestantes poco a poco han ido llegando a la Plaza Bolívar, el punto de encuentro para quienes participan en la marcha en Bogotá, desde el Centro Democrático han salido a criticar porque consideran que la afluencia, contrario a lo que esperaban los organizadores, no sería tan masiva como se esperaba en la capital del país.

Una de las más críticas ha sido la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien publicó en sus redes sociales un video desde la Plaza Bolívar.

“En el plantón de apoyo a los 100 primeros días de Petro socialismo, hay más palomas que gente”, indicó la senadora.

A este comentario se unió la también congresista del Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró que ni con la presencia de la banda Doctor Krápula se logró la asistencia esperada.

“100 días de Petro y con Doctor Krápula en la plaza de Bolívar, sin comisiones ni en Senado ni en Cámara para que los congresistas puedan asistir, esta es su convocatoria”, expresó Valencia, quien mostró una foto de la Plaza Bolívar con pocas personas.

Desde un principio, la convocatoria a esta movilización causó controversia incluso desde el mismo petrismo, donde hay sectores que consideran inoportuno convocar a una marcha para defender al Gobierno, cuya labor debe ser la ejecución y el cumplimiento de las promesas.

Sin embargo, para nadie es un secreto que el presidente Petro cuenta con una amplia base social compuesta por sectores sindicales, estudiantes, docentes de Fecode, entre otros, que fueron justamente las bases que impulsaron la llegada del gobierno del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.