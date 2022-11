“Hay probabilidad de que nos quiten la curul”: demandan por doble militancia al senador Wilson Arias

No pasa por un buen momento el senador del Pacto Histórico Wilson Arias, ya que por medio de su cuenta de Twitter reveló que se radicó una demanda en su contra por doble militancia que podría quitarle su curul.

Ante ese panorama, el congresista reveló que inició una defensa jurídica ante la demanda que se interpuso en su contra en el Consejo de Estado, la cual entrará en un análisis de los magistrados que son parte de ese alto tribunal.

De la misma manera, Arias en el trino que publicó reveló detalles de las razones de la demanda, las cuales, según el congresista, tienen que ver con haber participado de un evento del Pacto Histórico y del hoy presidente de la República, Gustavo Petro.

“Amigos, he sido demandado por doble militancia. ¿Mi “pecado”? Haber estado en un evento del Pacto y @petrogustavo. Hay probabilidad de que en las próximas semanas nos quiten la curul. Jurídicamente, ya estamos defendiendo la representación del pueblo. Ahí vamos, ¡manden fuerza!”, trinó Arias.

Pero no es la primera vez que demandan al senador, ya que hace varias semanas el Consejo de Estado ya había admitido una demanda en su contra.

Según el recurso, el congresista fue elegido con el aval del Polo Democrático Alternativo, pero también habría manifestado su respaldo a Petro, quien compitió en la consulta interpartidista del 13 de marzo a nombre de Colombia Humana. El Polo, partido de Arias, presentó a Francia Márquez en esa votación.

La sanción que podría recibir el congresista por ese tema sería la anulación de su elección, caso en el cual subiría el siguiente en la lista. Y aunque las sanciones todavía no han llegado porque las autoridades no han avanzado en las investigaciones, lo cierto del caso es que hay temor entre algunos congresistas del Pacto Histórico por el futuro de sus escaños en el Capitolio.

Sin embargo, se ha venido alertando que podría haber más casos ya que, en medio de la campaña al Congreso y la Presidencia, varios candidatos podrían haberse apoyado entre ellos con el propósito de elevar la votación por el Pacto Histórico, pero, al parecer, no habrían tenido en cuenta que esa plataforma es una alianza de partidos políticos y que cada uno tenía el aval de uno diferente, lo que derivaría en la comisión de la doble militancia.

Por otro lado, recientemente el senador Wilson Arias compartió un video en el que invitó a los ciudadanos de Cali a pintar un mural por los 100 días de gobierno de Gustavo Petro.

El congresista del Pacto Histórico sale, con cerveza en mano, pidiendo que los ciudadanos vayan a ese punto de la ciudad a pintar y hasta dice que “está dispuesto a bailar con los que lleguen”. Al fondo suena música a alto volúmen: “Yo solo espero que se esté escuchando ese temota”, aseguró.

Choque entre Paloma Valencia y Wilson Arias

Hace varias semanas, se registró un fuerte choque entre los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Wilson Arias, del Pacto Histórico, durante la sesión plenaria del Senado en la que se discutió, en su segundo debate, el proyecto de reforma política.

En medio del debate, cuando se hablaba sobre la financiación de las campañas, la senadora Valencia manifestó que el Pacto Histórico se gastó más de 20.000 millones de pesos en las pasadas elecciones legislativas.

“Uno oye al Pacto Histórico y considera que hicieron política sin plata. Los congresistas del Pacto Histórico son los más caros de estas elecciones. El Pacto se gastó 20.353 millones y Comunes, 9.300 millones. Esto es bueno que los colombianos lo conozcan, porque aquí les hacen creer que ellos se eligen como por obra y gracia del Espíritu Santo o por obra de sus ideas”, dijo.

La senadora compartió en Twitter un cuadro en el que aparecen reportados ingresos de los diferentes partidos en los comicios.

“El senador Wilson Arias está disgustado porque hablan como si hubieran sido elegidos sin recursos y les recuerdo que los senadores del Pacto Histórico fueron los más caros: gastaron más de 20 mil millones de pesos en la campaña”, dijo.

En respuesta, Arias arremetió contra Valencia y aseguró que no es “nieto de expresidente” y no “tiene casi recursos”. Cabe recordar que la senadora del Centro Democrático es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia.

“Yo, doctora Paloma, no soy nieto de expresidente y honradamente vengo aquí y casi sin recursos”, dijo Arias. “Mi familia no ha estado per se y per saecula saeculorum (por los siglos de los siglos) poniendo y quitando a los del poder. Claros descendientes de terratenientes han puesto la institucionalidad a su servicio con notorios hechos de corrupción, despojo incluido”, detalló el congresista en otra parte de su intervención.