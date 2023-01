“Hay una circular que las prohíbe”: Andrea Padilla critica homenaje a Alirio Barrera en club de peleas de gallos en Bogotá

Este viernes se conoció un afiche de un torneo de peleas de gallos en el Club Gallístico San Miguel de Bogotá, programado para el próximo 17 de enero. De acuerdo con la publicidad, esta será una competición “internacional deluxe” que reunirá competidores de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y México. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que se trata de un homenaje al senador Alirio Barrera por ser “defensor de nuestras tradiciones y culturas”.

A su vez, se trata de un evento que no se podría llevar a cabo por la circular que emitió el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la cual prohíbe transitoriamente las peleas de gallos por la posible proliferación de la gripe aviar entre los ejemplares.

La senadora Andrea Padilla se pronunció sobre el afiche del evento, criticando al senador del Centro Democrático por aparecer en la publicidad.

Andrea Padilla es conocida como la senadora animalista, respaldando y promoviendo causas en pro de los derechos de los animales. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Senador Alirio Barrera, hay una circular del ICA en la que, por razones de salud pública, se prohíben las peleas de gallos y las concentraciones de gallos. Le queda mal promover -casi encarnar- una actividad en la que se incumple esta disposición”, dijo la senadora en su cuenta de Twitter.

Senador @JAlirioBarreraR hay una circular del @ICACOLOMBIA en la que, por razones de salud pública, se prohíben las peleas de gallos y las concentraciones de gallos. Le queda mal promover -casi encarnar- una actividad en la que se incumple esta disposición@PoliciaBogota pic.twitter.com/u3naqnfY0l — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 13, 2023

Frente a la acusación de Padilla, el senador Barrera respondió y defendió al Club Gallístico San Miguel por el homenaje.

Alirio Barrera ha sido uno de los más fuertes opositores de la agenda animalista en el Congreso. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Senadora, le aclaro: como lo dice en la publicidad, el evento es promovido por el Club Gallístico San Miguel de Bogotá, y si a ellos les parece invitarme, ¿por qué se les arrebata el derecho? Ya bastante con que les quieran quitar el derecho a decidir sobre su cultura y sus costumbres…”, respondió el parlamentario de oposición.

Senadora, le aclaro: cómo lo dice en la publicidad, el evento es promovido por el Club Gallístico San Miguel de Btá, y si a ellos les parece invitarme ¿por q se les arrebata el derecho? Ya bastante con q les quieran quitar el derecho a decidir sobre su cultura y sus costumbres… https://t.co/cspCOsD6eW — Alirio Barrera (@JAlirioBarreraR) January 13, 2023

Andrea Padilla consigue apoyo del presidente para prohibir corridas de toros

La discusión sobre permitir o prohibir las corridas de toros sigue al rojo vivo en el país. Luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que pidió que se garantice que se permitan las corridas de toros en Bogotá, varios líderes políticos se han pronunciado desde distintos sectores.

Una de las que más ha insistido es la congresista animalista Andrea Padilla, quien agradeció al presidente Gustavo Petro haber pedido que el Congreso apruebe el proyecto de su autoría que busca prohibir estos espectáculos en el país.

“¡Gracias por su respaldo al proyecto, presidente Gustavo Petro! Vamos para la quinta de Cámara de Representantes con Jaime Rodríguez y a la plenaria con David Racero. ¡Lo lograremos! Alfonso Prada”, aseguró Padilla.

La senadora Andrea Padilla estuvo con Gustavo Petro desde la campaña presidencial. - Foto: Twitter @AABenedetti

Horas antes, el presidente Gustavo Petro se había mostrado a favor de la idea de que no haya espectáculos de tauromaquia en el país. Dijo que luego de la decisión de la Corte parece que la única salida para lograrlo es que el Congreso apruebe un proyecto de ese tipo.

“La sentencia de la Corte Constitucional sobre La Santamaría dice que es el Congreso a través de la ley la única entidad que puede suspender corridas en plazas de comprobada tradición taurina. Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo con maltrato animal”, afirmó Petro.

Lo que despertó la polémica de nuevo fue un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que le solicitó a la alcaldía de Bogotá que se permitan las corridas de toros en esa plaza de la capital. En concreto, le pidió al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) para que no realice ninguna acción para frenar el fallo del alto tribunal.

El concepto del magistrado Alejandro Linares dice que las instalaciones de la Plaza se deben permitir “para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social”, señala.

Una de las que más ha criticado esa posición de la Corte es Padilla, quien ha liderado esa batalla por prohibir las corridas de toros en el país y todos los espectáculos en los que los animales de diferentes especies se puedan ver afectados.

“El poder de los taurinos en todos los niveles del Estado les permite conocer un fallo que la Corte Constitucional no ha publicado. No me sorprende. De ser cierto lo que dicen, lucharemos con más fuerza por el proyecto de ley que prohibiría las corridas de toros en Colombia”, aseguró la congresista previo a que se conociera oficialmente el pronunciamiento de Linares.

Precisamente, Padilla fue una de las que logró, cuando era concejal de Bogotá, que se aprobara el acuerdo 767, con el que se buscó desincentivar la práctica taurina. Allí se estableció que aunque está permitido el espectáculo, se prohíbe el uso de instrumentos que “laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen” a los animales.

Por ahora, como mencionó Petro, la única salida parece ser el Congreso, que tiene la posibilidad de prohibir las corridas en el país. El proyecto que avanza es el de Padilla, aunque todavía le falta camino por recorrer. Otra iniciativa del representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, se hundió recientemente, ya que no logró los votos suficientes para que la iniciativa siguiera adelante. Permitir o no las corridas de toros en el país y otros espectáculos en los que los animales pueden llegar a ser vulnerados sigue siendo un tema de nunca acabar.