Hermanos Uscátegui denunciaron que se estaba haciendo mural sobre falsos positivos en el que se relacionaba a su padre. Había una alta funcionaria del Gobierno

Uscátegui también cuestionó que hubiera presencia de miembros del Gobierno nacional. “De aquí no me voy hasta que me den alguna respuesta, aquí hay personas amenazando que me van a echar pintura, hagan lo que se les dé la gana, y aquí me les quedo hasta que me expliquen qué es lo que está pasando y por qué pueden difamar como quieran a la familia militar sin que nadie diga nada”, aseguró el congresista.