“Hoy he sufrido la primera derrota política en mi vida”: Inti Asprilla declina su aspiración a presidencia del Senado y lanza críticas a Angélica Lozano

Lo anunció este 20 de julio en la plenaria del Congreso, con voz entrecortada y con sentimiento de tristeza porque la coalición política que él respaldó y que lidera el presidente Gustavo Petro, no respaldaron su aspiración política.

“Hace diez años mi padre me enseñó una frase y voy a pronunciarla en este recinto: uno debe ser sereno en la victoria y altivo en la derrota. Hoy he sufrido la primera derrota política en mi vida” , expresó.

Asprilla dijo que este es un “momento doloroso y uno lo primero que hace es agradecer. Agradezco a los miles de colombianos que me han expresado su apoyo en las redes sociales y que consideran que yo debo ser el presidente del Senado”. Además, agradeció a sus compañeras y compañeros “que me dijeron ‘lo que está pasando en este momento es casi injusto’”.

“Desafortunadamente, ciudadanos, en política no siempre es así. Eso no quiere decir que tenga rencor hacia mis compañeros, el gobierno. Claro que es traumático ver al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco hacer campaña por una persona a la que se enfrentó- en su momento- al partido Alianza Verde para que Gustavo Petro no fuera presidente”, dijo.